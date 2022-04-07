‎الإمارات تؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

أعلنت دولة الإمارات، يوم الخميس، ترحيبها بقرار الرئيس اليمني تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأعربت الإمارات، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، عن ”أملها في أن تساهم هذه الخطوة في الوصول إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق“.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في البيان، ”دعم دولة الإمارات الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والهيئات والجهات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه وإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وترسيخ تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار“.

ورحبت الإمارات بدعوة المملكة العربية السعودية مجلس القيادة الرئاسي إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة؛ للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية، مؤكدة على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن.

وأثنت دولة الإمارات على الجهود المستمرة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدعم السلام والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية.

وجددت دولة الإمارات، في البيان، التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته وتطلعاته، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

#الإمارات ترحب بقرار الرئيس اليمني تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في #اليمن لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.#وام pic.twitter.com/s8CaZDOva2 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 7, 2022

وكانت الرئاسة اليمنية قد أصدرت، فجر الخميس، قرارين بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.

وتضمن القرار الأول، الذي جاء تحت عنوان ”إعلان نقل السلطة“، تشكيل ”مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية“.