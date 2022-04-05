الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لولي العهد

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كتاب استقالة حكومته، إلى ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في قصر بيان، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا).

وسبق أن كشفت مصادر كويتية أن الحكومة تعتزم تقديم استقالتها قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة (البرلمان)، المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على طلب ”عدم التعاون“ (سحب الثقة) مع رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد.

وتأتي نية الاستقالة بعد ارتفاع عدد النواب المؤيدين لـ“عدم التعاون“ مع الحكومة، وفق ما أوردته، صحيفة ”الراي“ الكويتية في وقت سابق.

ويأتي هذا الاستجواب و“طلب عدم التعاون“ مع الشيخ صباح الخالد، بعد 3 أشهر على تشكيل حكومته الجديدة، وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية، في عامين ونصف العام، جميعها كانت برئاسته.

ونقلت صحيفة ”الراي“، عن مصادر مطلعة، أنه مع إعلان نواب ”حدس“ تأييدهم طلب ”عدم التعاون“، ارتفع عدد النواب إلى 25 نائبا بينما المطلوب 24 لنجاح الطلب، وبالتالي لم يعد هناك أي داع لعقد جلسة التصويت إن استمر النواب على مواقفهم المعلنة.

وبينت مصادر برلمانية أنه ”كان من المتوقع أن رقم مؤيدي عدم التعاون لن يبرح العدد 19، وأن هناك نوابا لا يمكن أن ينضموا إلى عدم التعاون، لكن ما قلب الموازين وكان نقطة التحول هو إعلان النائب الكويتي بدر الحميدي، تأييده عدم التعاون وتبعه سعد الخنفور ثم محمد الحويلة وفايز الجمهور وأسامة المناور، وكرّت السبحة حتى وصل العدد 25 نائبا“، وفق الصحيفة.

وأشارت المصادر إلى أن ”الرقم توقف طويلا عند 22 نائبا بانتظار نواب حدس، الثلاثة الذين وقعوا تحت ضغط كبير على مدى 24 ساعة إلى أن أعلنوا تأييد عدم التعاون، بناء على توصية من المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية“.

ووفقا للمصادر المطلعة التي نقلت عنها صحيفة ”الراي“، فإن من ”المتوقع قبول استقالة الحكومة وتكليفها العاجل من الأمور، وفقا للإجراءات الدستورية، إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد“.