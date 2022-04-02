‎الإمارات ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ ببدء هدنة ووقف جميع أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية – اليمنية، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مؤكدة دعمها كل الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، حسب ”وام“.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، على ”الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن“، مجددة التزامها ”بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة“.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ إن الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن تمثل ”لحظة حاسمة“ في الصراع المستمر منذ نحو سبع سنوات وتحيي أمل الأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي في أن تحقق سلاما دائما للبلد الذي دمرته الحرب.

وأضاف ليندركنغ أن الهدنة لمدة شهرين التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، تعد ”خطوة أولى“ نحو وقف دائم لإطلاق النار، حسب وكالة ”رويترز“.

وقال ليندركنغ في مقابلة أجريت معه في العاصمة الأردنية عمان ”إذا أمكن للمجتمع الدولي والأطراف العمل معا فإن هذه (الهدنة) يمكن البناء عليها نحو وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة تشكل في نهاية المطاف صورة يمن جديد“.

وأضاف ”نريد أن نبني على لحظة حاسمة تساعد اليمن على تغيير المسار“.

وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف ودفع الملايين إلى هاوية الجوع، وكان آخر وقف منسق للأعمال العدائية على مستوى البلاد خلال محادثات السلام في 2016.

وقال لندركنغ إن ”اتفاق الهدنة تتويج لجهود دبلوماسية أمريكية مكثفة، وإدراك الحوثيين بأنه لن يكون بإمكانهم تحقيق نصر عسكري حاسم“.

وأضاف: ”لقد تغيرت آليات ميدان المعركة، كل تلك الأمور اجتمعت لخلق تلك اللحظة الحاسمة“.