قرقاش: الإمارات تنأى بنفسها عن خطابات المواجهة والاستقطاب.. وإيران ضمن هذا التوجه

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، د.أنور قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنأى بنفسها عن خطابات المواجهة والاستقطاب، مشيرًا إلى أن علاقات بلاده مع إيران تقع في صلب هذا التوجه.

وأشار ”قرقاش“ في تغريدة كتبها عبر حسابه على ”تويتر“ إلى أنه ”في توجهنا نحو بناء الجسور، وتعزيز أجندة الاستقرار والازدهار، تنأى الإمارات بنفسها عن خطابات المواجهة والاستقطاب“.

وأضاف: ”علاقتنا مع جارتنا إيران في صلب هذا التوجه“، مشددًا على أن ”التواصل الدبلوماسي، والتعاون الاقتصادي، سبيلنا إلى التعامل مع رواسب الماضي، وطموح المستقبل.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات:“اسمعوا من الإمارات ولا تسمعوا عنها“.

وكان ”قرقاش“ أكد في وقت سابق أن نهج دولة الإمارات هو تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار مع جميع دول العالم، مشددًا على ضرورة حل النزاعات العالمية قبل امتدادها وخروجها عن السيطرة، وفتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية تتضمن التواصل مع جميع الأطراف.

جاء ذلك، خلال جلسة رئيسة ضمن فعاليات ”القمة العالمية للحكومات 2022″، في دبي.

وقال ”قرقاش“ إن العالم يعيش القدرة التحويلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين، وتأثيرها على حياتنا والعلاقات الدولية، لكن في الوقت نفسه، فإن أطر التفكير ما زالت في القرن التاسع عشر؛ حيث نرى حولنا مفاهيم الحدود الوطنية، والسيادة، والموارد، والقوى“.

وردًا على سؤال حول رؤيته لمستقبل المنطقة، قال قرقاش: ”مررنا بعقد صعب، ومن منظور الإمارات يجب قلب الصفحة لنبدأ بداية جديدة يتم فيها التواصل مع الجميع، والتأكد من إعادة بناء الجسور، وترسيخ أجندة استقرار شاملة لكافة دول المنطقة“.