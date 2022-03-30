بلينكن: أجريت نقاشا "بناء ورائعا" مع ولي عهد أبوظبي

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه أجرى نقاشا ”بناء ورائعا“ مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال لقاء جمعهما يوم الثلاثاء في المغرب.

وأضاف بلينكن في تصريح نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء أن اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تناول إيران والحرب في أوكرانيا، ولم يركز فقط على الطاقة.

وأوضح بلينكن لولي عهد أبوظبي الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها مع دولة الإمارات وتقديرها لتلك الشراكة، مشيراً إلى أن نقاشه مع الشيخ محمد بن زايد بشأن حرب أوكرانيا كان ”بناء“.

وكتب بلينكن تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ حول اللقاء قال فيها: ”كان لقاء ممتاز اليوم مع ولي العهد لإعادة تأكيد شراكتنا القوية“.

وأضاف: ”ناقشنا السبل التي يمكننا من خلالها تعزيز الأمن الإقليمي وتعميق التعاون الإقليمي، وكذلك تعزيز شراكتنا الدفاعية“.

Had an excellent meeting today with Crown Prince @MohamedBinZayed to reaffirm our strong partnership. We discussed ways we can promote regional security and deepen regional cooperation, as well as strengthen our defense partnership. pic.twitter.com/ihaf1wZF2l — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2022

من جهتها، قالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ إن اللقاء بين ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي شهد ”بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة“.

واستعرض الجانبان ”عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية.. وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها والحد من تدهور الموقف على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين“، وفقاً للبيان.

وأثارت الإمارات وحلفاء آخرون للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من بينهم إسرائيل، مخاوف بشأن ما يعتبرونه غياب الالتزام من جانب إدارة الرئيس جو بايدن حيال أمن المنطقة، لا سيما ما يتعلق باحتواء إيران.

وكانت وكالة ”رويترز“ قد قالت قبل اجتماع بلينكن وولي عهد أبوظبي إن اللقاء سيكون محاولة لتخفيف الخلافات مع حلفاء واشنطن التقليديين في الخليج بشأن أزمة النفط وإيران وأوكرانيا.