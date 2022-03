بلينكن: أجريت نقاشا "بناء ورائعا" مع ولي عهد أبوظبي

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه أجرى نقاشا ”بناء ورائعا“ مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال لقاء جمعهما يوم الثلاثاء في المغرب.

وأضاف بلينكن في تصريح نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء أن اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تناول إيران والحرب في أوكرانيا، ولم يركز فقط على الطاقة.

وأوضح بلينكن لولي عهد أبوظبي الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها مع دولة الإمارات وتقديرها لتلك الشراكة، مشيراً إلى أن نقاشه مع الشيخ محمد بن زايد بشأن حرب أوكرانيا كان ”بناء“.

وكتب بلينكن تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ حول اللقاء قال فيها: ”كان لقاء ممتاز اليوم مع ولي العهد لإعادة تأكيد شراكتنا القوية“.

وأضاف: ”ناقشنا السبل التي يمكننا من خلالها تعزيز الأمن الإقليمي وتعميق التعاون الإقليمي، وكذلك تعزيز شراكتنا الدفاعية“.

Had an excellent meeting today with Crown Prince @MohamedBinZayed to reaffirm our strong partnership. We discussed ways we can promote regional security and deepen regional cooperation, as well as strengthen our defense partnership. pic.twitter.com/ihaf1wZF2l

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2022