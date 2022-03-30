"لدى الوزير ما هو أهم من مظهري".. مذيعة تنفي تعمدها التبرج للتشويش على مسؤول سعودي

دافعت المذيعة الأمريكية المعروفة، هادلي غامبل، عن اتهامات واسعة واجهتها بتعمد التبرج وارتداء ملابس جريئة للتشويش على وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال حوار ضمن جلسات القمة العالمية للحكومات 2022.

وأدارت غامبل التي تعمل مع قناة ”سي. إن. بي. سي“ وتقيم في الإمارات، جلسة حوار رئيسية حضرها الوزير السعودي ومسؤولون آخرون، وأثار فستانها القصير الذي يكشف عن ساقيها من الأسفل، بجانب كونه مفتوحاً من منطقة الصدر وكاشفاً للذراعين، انتقادات واسعة.

وقالت غامبل عبر تويتر: ”أعتقد أن وزير الطاقة السعودي تحدث بشكل واضح جداً عن المخاطر التي تواجه الصناعة ومنطقتنا والعالم.. وأنا متأكدة من أن زعيم أوبك + لديه أشياء أهم من مظهري“.

https://twitter.com/_HadleyGamble/status/1509086867572105221?s=20&t=g1-DnQFlj-yDbLu_K5YBEg

وكانت غامبل ترد على الكاتب السعودي جاسر الماضي، حيث كان انتقاده لها الأربعاء، أحدث ما واجهته الإعلامية الأمريكية التي سبق وأثارت الجدل حول ملابسها وطريقة محاورتها للقادة والزعماء وكبار المسؤولين في الدول.

وقال الماضي في تغريدة عبر تويتر: ”عندما تُكلف محطة إعلامية مذيعة جميلة ومتبرجة لمحاورة شخصية مهمة عن موضوع مهم في ظروف سياسية واقتصادية أكثر أهمية فالغاية غالبا للتشويش على أفكار الضيف على أمل انتزاع تصريح يشبه تصريحات المخرف بايدن لكن عندما يكون هذا الضيف أقوى من جميع المؤثرات ينقلب السحر على الساحر“.

عندما تُكلف محطة إعلامية مذيعة جميلة ومتبرجة لمحاورة شخصية مهمة عن موضوع مهم في ظروف سياسية واقتصادية اكثر اهمية فالغاية (غالباً) للتشويش على افكار الضيف على امل إنتزاع تصريح يشبه تصريحات المخرف (بايدن) لكن عندما يكون هذا الضيف اقوى من جميع المؤثرات ينقلب السحر على الساحر ،،، — جاسر الماضي (@jassser15) March 30, 2022

وقوبل رد الوزير السعودي الذي تعد بلاده اللاعب الرئيسي في سوق النفط العالمي، بردود فعل واسعة عندما سألته المذيعة الأمريكية: ”الهدف من أوبك وأوبك بلس هو الحفاظ على استقرار أسواق النفط، كيف يمكن أن تثقوا بشريك يزعزع استقرار أسعار الطاقة حرفيا، بغزوه لأوكرانيا؟“.

إذ رد بن سلمان بهدوء قائلاً لمحاورته: ”أسألك، من الذي يطلق الصواريخ والصواريخ الباليستية على أراضينا وعلى أبو ظبي، من الذي يمول ويدرب ويزود هذه الجهة بالأسلحة، إنه عضو في أوبك، سأترك لك تخيل الأمر“.

عندما تجتمع سرعة البديهة مع فن الرد سألت المذيعة: لماذا لا يتم إخراج روسيا من أوبك بلس وهي تقصف أوروبا؟ فكان الجواب عبارة عن "سؤال بسيط" يغني عن ألف جواب.#عبدالعزيز_بن_سلمان 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/p1Z8n5a2qD — عبدالله البندر (@a_albander) March 29, 2022

كما ردت غامبل على مغرد في تويتر وجه لها نصيحة بارتداء بنطال طويل في حواراتها الصحفية، وقالت: ”بصراحة لا أحد يهتم بما ترتديه المرأة. هذا هو اختيارها. وبصراحة، أليس لدينا جميعًا أشياء أكبر نقلق بشأنها؟“.

It’s honestly no one’s business what a woman wears. It is her choice. And frankly, don’t we all have bigger things to worry about? 🙄 https://t.co/X8smpTfrZY — Hadley Gamble (@_HadleyGamble) March 30, 2022

وأصبح الموقف السعودي، بالغ الأهمية في ارتفاع أسعار النفط عالمياً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الشهر الماضي، حيث تلتزم الرياض وحليفتها أبو ظبي، وهما دولتان لديهما قدرة على زيادة كبيرة في إنتاج الخام، باتفاق مع روسيا ودول منتجة أخرى ضمن مجموعة ”أوبك +“.

وكانت المذيعة الأمريكية، (41 عاماً)، قد تعرضت لانتقادات مماثلة العام الماضي بعد محاورتها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر للطاقة في موسكو، واتهامات باستخدام أساليب مغازلة متعددة لتشتيت انتباهه وتوجيهه نحو الإجابة التي تريدها.