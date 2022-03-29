أنتوني بلينكن يلتقي محمد بن زايد اليوم في المغرب

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته للمغرب.

وبحسب وكالة رويترز، يسعى بلينكن من خلال اللقاء إلى محاولة تخفيف الخلافات مع حلفاء واشنطن التقليديين في الخليج بشأن أزمة النفط وإيران وأوكرانيا.

وقالت الوكالة، إن الاجتماع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيكون هو الأهم خلال رحلة إقليمية لم تتضمن على غير العادة لوزير خارجية أمريكي التوقف في دول الخليج.

ويكتسب لقاء بلينكن مع بن زايد أهمية خاصة في ضوء الحرب الأوكرانية، ومحاولة واشنطن والغرب الضغط على دول الخليج لإصدار مواقف تعارض سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت دول الخليج أوضحت أنها مع دعم الجهود للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الأوكرانية.

وحضر بلينكن هذا الأسبوع، اجتماعا بين إسرائيل ودول عربية بما في ذلك الإمارات والمغرب.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تركز على التحدي الإستراتيجي المتمثل في تنامي النفوذ الصيني، وينصب اهتمامها الآن على أزمة أوكرانيا، فقد أكد الارتفاع الكبير لأسعار النفط استمرار أهمية منتجي النفط في الخليج.

وقال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن يؤكد بلينكن على أهمية كل من الإمارات والسعودية في محادثاته مع الشيخ محمد، ويبحث قضايا إيران واليمن وأسواق الطاقة العالمية، وتقارب الإمارات مع سوريا.