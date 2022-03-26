بمشاركة وزراء خارجية عرب.. آمال إسرائيلية على القمة الدبلوماسية المرتقبة

عكست وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل حالة من الاهتمام الكبير بالقمة المزمعة، والتي تستضيفها إسرائيل غدا الأحد وتستمر يومين، بحضور وزراء خارجية أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن البلاد بصدد استضافة ”قمة تاريخية“ بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، وبناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، وقالت إن الحديث يجري عن ”قمة دبلوماسية تاريخية“.

مصر والأردن

ونوهت قناة ”أخبار 12“ العبرية، اليوم السبت، إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيصل إسرائيل لـ ”مؤازرة القمة السياسية“.

وأضافت أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات من أجل ضم وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي إلى المشاركين هذه القمة، التي تعد الأولى من نوعها منذ توقيع ”اتفاقات أبراهام“.

وحسب تقرير القناة العبرية، سينضم وزير الخارجية المصرية سامح شكري للقمة التي تعقد غدا الأحد وتستمر على مدار يومين، مضيفة أن الوزير الأردني أيمن الصفدي الذي أجريت معه اتصالات للانضمام للقمة، سيزور في اليوم التالي للقمة الإثنين رام الله، ومن ثم من غير المعروف إذا ما كان سيشارك في جميع فعاليات القمة أم جزء منها فقط.

وعلى ”تويتر“، أكدت الصحفية غيلي كوهين، من هيئة البث، وطال شنايدر من موقع ”زمان“، وباراك رافيد من موقع ”واللا“، على الأنباء الخاصة بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري والاتصالات مع نظيره الأردني.

מצרים מצטרפת אף היא לפסגה המדינית שתתקיים בישראל בתחילת השבוע. שר החוץ המצרי סאמח שוקרי יגיע לישראל ביום ראשון וישהה יחד עם שרי החוץ בלינה המשותפת המתוכננת בישראל. מגעים מתקדמים גם עם ירדן לביקור של שר החוץ בפסגה, אך ספדי צפוי להיות ברמאללה ביום שני, כך שלא ברור אם יצטרף או לאו — Gili Cohen (@gilicohen10) March 26, 2022

שר החוץ המצרי סאמח שוכרי מצטרף לפסגת שרי החוץ מחר בישראל. יחד עם שרי החוץ של בחריין, מרוקו, אמירויות, ארהב וישראל. אכן פסגה היסטורית (פרסם ראשון @BarakRavid ). שר החוץ הירדני נמצא בריאד ולכן יגיע או לא יגיע, עדיין לא ברור. האירוע המרכזי יתקיים בשדה בוקר. — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) March 26, 2022

ברייקינג: שר החוץ המצרי סאמח שוכרי יצטרף לפסגת שרי החוץ של מדינות הסכמי אברהם שתתקיים מחר בישראל, כך לפי שני מקורות שמעורים בהכנות לפסגה. מתקיימים מגעים עם ירדן כדי שגם שר החוץ איימן סאפאדי יצטרף לאירוע. כל הפרטים בכתבה שלי ב-@WallaNewshttps://t.co/QNbBNAvnb0 — Barak Ravid (@BarakRavid) March 26, 2022

قمة شرم الشيخ

وأشارت قناة ”أخبار 12“ إلى أنه ”لم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد حتى الآن، إضافة إلى عدم التأكيد على المكان الذي سيستضيف القمة لاعتبارات الأمن“.

وذكرت بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، كان قد التقى في شرم الشيخ، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

واقتبست من بيان صادر عن المتحدث الرئاسي المصري عقب الاجتماع، أشار إلى أنه شهد بحث تداعيات التطورات الدولية على منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في مجالات الطاقة واستقرار الأسواق وضمان الأمن الغذائي.

نقطة تحول

ورأت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، السبت، أن القمة المشار إليها تنضم إلى نقطة التحول التي بدأت في 13 آب/ أغسطس 2020، حين أعلن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق تاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث تقرير الصحيفة عن التطورات التي لحقت هذه الخطوة، منها انضمام البحرين والمغرب إلى اتفاقات أبراهام، وكذلك السودان، مضيفة: ”أعطت السعودية موافقة صامتة لهذه التطورات، ومكنت الطائرات الإسرائيلية من المرور في مجالها الجوي في طريقها إلى الخليج“.

الصحيفة تحدثت أيضا عن التطورات السياسية التي شهدتها إسرائيل في حزيران/ يونيو 2021، وتولي بينيت السلطة، وتواتر الأنباء عن اتصالات للتطبيع بين إسرائيل ودول إسلامية أخرى.

أسباب التقارب

وحول الوضع الراهن، رأت الصحيفة أن أسباب التقارب بين إسرائيل والعالم العربي متنوعة، إذ تضخ إسرائيل المياه إلى الأردن على سبيل المثال، كما أن مصر تحرص على تشجيع السياحة الإسرائيلية الوافدة إليها، ومن ثم دشنت خط طيران مباشرا بين مطار بن غوريون الدولي وشرم الشيخ.

وقالت الصحيفة إن لدى دولة الإمارات اهتماما بمجالات الابتكار والتكنولوجيا الفائقة التي تتميز بها إسرائيل، ووقعت على سلسلة من الاتفاقات التجارية مع تل أبيب.

كما رأت أن ثمة أسبابا إضافية منها التهديد الذي تشكله إيران، فضلا عن احتياطي الغاز الإسرائيلي، وهو الملف الذي أسهبت الصحيفة في وصف أبعاده، التي تطال الملف اللبناني والعلاقات التركية التي تشهد بدورها تقاربا، وغير ذلك من أوجه التعاون المحتملة في هذه المجالات الحيوية.

كما لم تغفل الصحيفة المخاوف المشتركة التي تبديها إسرائيل ودول بالمنطقة بسبب الاتفاق النووي الذي تجري صياغته بين إيران والدول الكبرى، وما تردد بشأن احتمال إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على إخراج الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، أضف إلى ذلك ملف ميليشيا الحوثي في اليمن.

قمة تاريخية

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أعرب من خلال حسابه على ”تويتر“ عن ترحيبه الكبير بالزائرين، وثمن ”الإنجاز الدبلوماسي المهم والمؤثر الذي يتمثل في عقد قمة وزراء الخارجية“.

وكتب إضافة إلى العبرية، رسالة بالعربية: ”مرحبا بكم في إسرائيل“.

ברכות לשר החוץ @yairlapid על ההישג הדיפלומטי החשוב והמרגש של פסגת שרי החוץ. ברוכים הבאים לישראל!

مرحبًا بكم في إسرائيل! pic.twitter.com/klB6N6fXBc — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 25, 2022

واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، عيران عتسيون، عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم السبت، أن الحديث يجري عن ”حدث مهم للغاية“.

وأضاف: ”يجري الحديث عن إنجاز مهم ينسب إلى لابيد وبينيت والحكومة بأسرها، إن التغييرات التكتونية (مصطلح يعبر عن نظرية علمية لكنه يستخدم سياسيا لوصف تحولات كبرى تحدث) بين القوى العظمى، وصعود الصين، والغزو الروسي لأوكرانيا، وفقدان الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط، والاتفاق النووي الوشيك، كل ذلك دفع الدول العربية وإسرائيل إلى التقارب“.

وذكر تامير فيرتسبيرغر، وهو خبير في العلاقات الدولية، كما يظهر من حسابه، أن القمة التي تجمع وزراء الخارجية العرب مع لابيد تعد حدثا تاريخيا مهما، وكتب: ”قبل بضع سنوات كان هذا الأمر بمثابة سيناريو لفيلم خيال علمي“.

كما ونسب أيضا الفضل لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي ”حول سيناريو خيال علمي إلى واقع حقيقي وملموس“، على حد تعبيره.

وكتب زياد عمار، وهو إسرائيلي من منطقة الجليل شمالي البلاد، عبر حسابه على ”تويتر“، أنه يريد الثناء على لابيد على خلفية القمة الدبلوماسية المهمة، وكرر النص نفسه الذي استخدمه رئيس الوزراء بينيت في تغريدته.