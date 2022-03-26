تزامنا مع هجمات حوثية استهدفت السعودية.. الإعلامي القطري عبدالله العذبة يشيد بعبدالملك الحوثي

تسببت تغريدة للإعلامي والمدوّن القطري، عبدالله العذبة، أشاد فيها بزعيم ميليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، تزامنا مع هجمات حوثية استهدفت السعودية، بتعرضه لهجوم من قبل نشطاء خليجيين.

وأعلن المقرب من دوائر صنع القرار في الدوحة على حسابه على تويتر مساء الجمعة، عن كلمة لزعيم ميلشيا الحوثي بمساء اليوم ذاته، واصفا إياه بـ“الزعيم اليماني الكبير“.

وقال العذبة في تغريدته، “ كلمة للزعيم اليماني الكبير السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي الهاشمي القرشي الليلة الساعة 7:30 بتوقيت صنعاء“.

وتسببت التغريدة المثيرة للجدل، بهجوم على العذبة، عبر فيه نشطاء خليجيون عن استهجانهم موقف العذبة من مليشيات الحوثي وزعيمها، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع هجمات حوثية تستهدف الأعيان المدنية في السعودية، التي فتحت مع قطر صفحة جديدة من العلاقات.

وفي ذات اليوم الذي مدح فيه العذبة عبدالملك الحوثي، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف منشأتين نفطيتين في جدة وجازان بالمملكة.

وعدَّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الجمعة، استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية عملا تخريبيا خطيرا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجددت الدوحة موقفها الثابت الرافض للعنف واستهداف المنشآت الحيوية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وردا على تغريدة العذبة قال حساب باسم سفيان جبران “ هذا مجرم أشرف على قتل مئات الآلاف من اليمنيين“

هذا مجرم أشرف على قتل مئات الآلاف مم اليمنيين — 𐩪𐩰𐩺𐩱𐩬 سفيان جبران Sufian Jubran (@sufianjubran) March 25, 2022

فيما عاتب حساب قطري باسم سامي السبيعي، العذبة قائلا :

لا يابوحمد هذا يقوم بقصف ارض الحرمين بشكل يومي وانت تزعم انه زعيم اظن ان لك اهل واحباب واقرباء في ارض الحرمين ما توقعت ان يصدر منك مثل هذا الكلام

لا يابوحمد هذا يقوم بقصف ارض الحرمين بشكل يومي وانت تزعم انه زعيم اظن ان لك اهل واحباب واقرباء في ارض الحرمين ما توقعت ان يصدر منك مثل هذا الكلام — Sami alsubaey (@AlsubaeySami) March 25, 2022

فيما تبرأ حساب قطري باسن ”ن“ من العذبة وكتب “ عبدالله العذبة يمثل نفسه مايمثل قطر مثل ما ترررمي الحمد يمثل نفسه ومثل حمد المزرووعي وغيرهم والقائمة تطول ..

عبدالله العذبة يمثل نفسه مايمثل قطر

مثل ما ترررمي الحمد يمثل نفسه

ومثل حمد المزرووعي وغيرهم

والقائمة تطول .. pic.twitter.com/ofshvWIcZG — نونْ (@nkw_n) March 25, 2022

فيما هاجم حساب باسم عبدالله حجي المطيري، العذبة، قائلا: “ لا استغرب من عبدالله العذبه في كتابته التغريده هذي لانه ما هو الا عميل وونجس يتمنى زوال الدول العربية والخليجيه خصوصا الكويت والسعودية ولا سمح الله لو الكويت فيها اي شي يظهر من مسيره او مظاهرات بتشوفون تغريداته ودعمه الكلب لا يطهر“.

لا استغرب من عبدالله العذبه في كتابته التغريده هذي لانه ما هو الا عميل وونجس يتمنى زوال الدول العربية والخليجيه خصوصا الكويت والسعودية ولا سمح الله لو الكويت فيها اي شي يظهر من مسيره او مظاهرات بتشوفون تغريداته ودعمه الكلب لا يطهر pic.twitter.com/Sw5VAf5XNJ — عبدالله حجي المطيري ابوعمر (@almutairi_a_h) March 25, 2022

فيما طالب حساب باسم عبدالله سندي، السلطات القطرية بمحاسبة العذبة قائلا: “ هذا القذر (العذبة) الا يوجد رجل رشيد في #قطر يقوم بترويضه واسكاته“.

هذا القذر (العذبة)

الا يوجد رجل رشيد في #قطر

يقوم بترويضه واسكاته https://t.co/0zJOaEIQl2 — عبدالله سندي (@AbdullahSindi) March 25, 2022

ومعروف عن العذبة مواقفه المثيرة للجدل والداعمة لمليشيات الحوثي.

وفي 2018 اضطر المسؤول الكبير في الإعلام القطري والمقرب من صناع القرار في الدوحة، إلى حذف تغريدة أثارت غضب نشطاء خليجيين، بينهم قطريون أعربوا عن رفضهم لما تضمنته من وصف لعبدالملك الحوثي بـ“ملك الحزم والعزم“، في تعريض مسيء للعاهل السعودي الملك سلمان المعروف بهذا اللقب.

وبعد حذف التغريدة عاد العذبة من جديد بتغريدة أخرى جاء فيها: ”الشجاع عبدالملك الحوثي يمسي عليكم ويقول: العلوم سلامتكم ما به إلا دق خشوم وما بالحمض أحد عقب ما جبتوا باكستان تحميكم، واليمن لن يُقسم.“

الجدير بالذكر أن تغريدات العذبة المحابية للحوثي، كانت تأتي في سياق توتر العلاقات بين قطر ودول الخليج ومقاطعة الرباعي العربي للدوحة، إلا أن تغريدة العذبة الأخيرة أتت هذه المرة في وقت بدأت فيه العلاقات القطرية الخليجية تعود لمجاريها، لا سيما العلاقات القطرية السعودية ، وسط حرص من الدوحة على إدانة الهجمات الحوثية المتكررة للأعيان والمنشآت الاقتصادية في السعودية.