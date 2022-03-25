الإمارات تحدّث إجراءات الدخول عبر منافذها البرية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة البرية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ فقد أعلنت ”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث“ و ”الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ“ هذه الإجراءات ”تماشيًا مع إستراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، ودعمًا لجهود التعافي المستدام، وعودة الحياة الطبيعية الجديدة“.

وذكرت ”وام“ أن ”التحديث نص على السماح لجميع القادمين إلى الدولة من المطعمين و غير المطعمين بالدخول دون الحاجة إلى إجراء الفحوصات المسبقة على أن يتم إجراء فحص بتقنية EDE عند الوصول إلى الدولة، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يتم إجراء فحص PCR، و لا يسمح بالدخول لحين ظهور النتيجة، كما يتم فحص جميع المتواجدين في المركبة“.

وأكدت الهيئتان ضرورة الالتزام باستخدام المرور الأخضر عند دخول الفعاليات، والأماكن السياحية، و الثقافية، و الأماكن الأخرى التي تشترط إبراز نظام المرور الأخضر للدخول.