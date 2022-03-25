العاهل الأردني يجتمع مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة

يعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، لقاء رباعيا يضم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العقبة جنوب المملكة.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ للأنباء عن قناة ”المملكة“ الرسمية قولها إن العاهل الأردني يعقد اليوم ”لقاء تشاوريا“ مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة (325 كلم جنوب عمان) على البحر الأحمر.

ويأتي اللقاء قبيل جولة يبدأها يوم غد السبت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة، وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

وكان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أفاد أمس الخميس أن الوزير أنتوني بلينكن يخطط للقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المغرب خلال جولة سيقوم بها الوزير الأمريكي لعدد من دول المنطقة.

واوضح بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وملف إيران.

ويأتي لقاء بلينكن المرتقب مع محمد بن زايد في المغرب في وقت تبدي دولة الإمارات حضورا سياسيا متزايدا في المنطقة، وسط مساعي واشنطن لتحسين العلاقات مع دول الخليج ولاسيما السعودية والإمارات.

كما يكتسب لقاء بلينكن مع بن زايد أهمية خاصة في ضوء الحرب الأوكرانية ومحاولة واشنطن والغرب الضغط على دول الخليج لاصدار مواقف تعارض سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت دول الخليج أوضحت أنها مع دعم الجهود للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة الأوكرانية.

وتأتي قمة العقبة بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي وبن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع الرئيس المصري في مدينة شرم الشيخ يوم الإثنين الماضي، آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال ولي عهد أبوظبي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“: ”التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ.. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معا بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة“.