الحرس الثوري الإيراني يعرض نماذج صواريخ في معرض الدوحة

عرض قادة من الحرس الثوري الإيراني نماذج صواريخ إيرانية في معرض دفاعي في دولة قطر، التي تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

وتجمع بعض قادة الحرس الثوري، الذين يحضرون المعرض الدفاعي في الدوحة، خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس/آذار، في الجناح الإيراني الذي يحمل ملصقاً ضخماً لزورق سريع يضم أفراداً من القوات الخاصة، بينما تفقد البعض الآخر أرض المعرض.

كما مر قادة الحرس أمام المجموعة المحيطة بقائد الأسطول الخامس الأمريكي، والتقطوا صوراً بهواتفهم الخاصة لناقلة جنود إيطالية مصفحة، وتفقدوا بنادق آلية تركية.

وفي جناح متاخم لجناح الحرس الثوري، عرضت شركة جنرال أتوميكس الأمريكية طائرتها المسيرة إم.كيو-9بي.

وقالت ”رويترز“ إن حضور قادة الحرس الثوري الإيراني في المعرض بدا ”صادماً“، لأنه يأتي في ظل قلق دول خليجية من احتمال أن تلغي الولايات المتحدة تصنيفها للحرس الإيراني باعتباره منظمة إرهابية، في إطار جهود لإحياء اتفاق نووي مع إيران.

وتوسع نشاط الحرس الثوري الإيراني، التابع مباشرة للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، عبر وكلاء له في المنطقة وشمل ذلك اليمن، حيث شنت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي هجوماً صاروخياً على منشآت نفطية سعودية.

وتتهم الرياض إيران بتسليح الحوثيين، وألقت بالمسؤولية على طهران في هجوم وقع عام 2019 على معقل صناعة الطاقة في المملكة، ومهاجمة ناقلات في مياه الخليج، بينما تنفي إيران هذه التهم.

وأفادت أنباء بأن واشنطن تدرس رفع أسهم الحرس الثوري الإيراني من على قائمة المنظمات الإرهابية مقابل ضمانات إيرانية بكبح نشاط القوة الخاصة التي تسيطر على إمبراطورية تجارية.

وتقول مصادر إن هذا يأتي ضمن آخر القضايا التي يجري بحثها في محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

واجتذب معرض ”ديمدكس“ الدفاعي القطري شركات دفاع دولية تأمل في زيادة مبيعاتها لدول الخليج الغنية التي تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية.