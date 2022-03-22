محمد بن زايد: الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها

شدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، على أن ”دولة الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم، واستقرار أسواقها وتوازنها“.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، تناولت وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وقالت الوكالة إن ”الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.. بحث، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع إلهام علييف رئيس أذربيجان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات“.

وبحث الجانبان كذلك، بحسب الوكالة الإماراتية، ”العمل المشترك من أجل تنميته والارتقاء به، خاصة في جوانب الاقتصاد، و التجارة، و الطاقة، وغيرها.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك“.

يذكر أن الإمارات كانت قد أكدت على لسان وزير الطاقة سهيل المزروعي التزامها باتفاقية ”أوبك+“، وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعًا متزايدًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، بسبب مخاوف الإمدادات المرتبطة بالاجتياح الروسي، لا سيما أن موسكو تعد لاعبًا مؤثرًا في أسواق الطاقة العالمية.

وكانت وكالة ”رويترز“ للأنباء قد أكدت في تقرير لها، يوم 11 مارس الجاري، أنه ”بعدما تمكنت الإمارات منفردة من خفض أسعار النفط المتصاعدة بواقع 13% في يوم واحد، أظهرت الدول الخليجية المنتجة للنفط، ما تتمتع به من قوة وتأثير على السوق، وبعثت بـ“رسالة“ ضمنية إلى واشنطن لتذكيرها بأن عليها إيلاء مزيد من الاهتمام‭‭ ‬‬بحلفائها القدامى“.

وأشارت الوكالة في تحليل لها، إلى أن السعودية، والإمارات ”تجاهلتا مناشدات الولايات المتحدة لاستخدام فائض طاقتهما الإنتاجية لكبح أسعار الخام التي باتت تهدد بركود عالمي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا“.