ترحيب أمريكي بقمة شرم الشيخ الثلاثية بين مصر وإسرائيل والإمارات

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقمة الثلاثية التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، بين مصر وإسرائيل والإمارات، في شرم الشيخ، لإجراء محادثات حول الأثر الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا، والنفوذ المتزايد لإيران في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ”نيد برايس“ للصحفيين إن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي يجري مشاورات وثيقة مع الشركاء الخليجيين.

ويأتي اللقاء الثلاثي بعد حوالى الشهر على غزو روسيا لأوكرانيا الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار النفط، ويثير مخاوف أمنية في دول عدة.

وكانت وكالة أنباء الإمارات قد ذكرت أن الاجتماع تناول ”تعزيز العلاقات بين الدول، وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية“.

وأفادت ”وام“ بأن الشيخ محمد بن زايد ”تبادل والرئيس المصري، ونفتالي بينيت، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك“.

في ذات الإطار، قال تقرير عبري، إن القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر، والإمارات، وإسرائيل، في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الثلاثاء، بحثت التعاون لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيَّرة الإيرانية.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع ”واللا“ العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعاون الإقليمي في مواجهة التهديد الإيراني.