حمد بن جاسم يدّعي حذف فقرات من حواره مع صحيفة كويتية

قال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اليوم الأحد، إن صحيفة ”القبس“ الكويتية، حذفت فقرات كثيرة من مقابلة تلفزيونية طويلة أجرتها معه وتم بثها على حلقات، على الرغم من الاتفاق المسبق على البث الكامل، وفق قوله.

وبثت ”القبس“ اللقاء مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، على مدار أكثر من شهرين، وعبر 59 حلقة من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، ما قلص عدد مشاهدي المقابلة بشكل كبير.

لكن المسؤول القطري، الذي يُعتقد أنه لا يزال يلعب دورًا برسم سياسة الدوحة الخارجية، كشف أن الجريدة الكويتية خالفت ”اتفاقًا صريحًا“ معه على بث حلقات اللقاء كاملةً، وحذفت ”مقاطع من أكثر من 15 حلقة“.

رغم أنه كان هناك اتفاق صريح مع القبس على أن تذاع الحلقات كاملة من دون أي حذف وهو ما شجعني وجعلني أوافق على الحديث معهم. ولكن تم حذف مقاطع من اكثر من ١٥ حلقة.

وأود كذلك أن أنوه الى بعض اللبس الذي وقع في بعض الحلقات — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

ولم يكشف حمد بن جاسم عن تفاصيل أكثر عن الفقرات المحذوفة، وما إذا كانت تتعلق بدول أو قضايا محددة ربما تثير ردود فعل، لكنه قال: ”أُعرب عن أسفي، وتفهمي لموقفهم، لأنهم لم يستطيعوا إخراج الحلقات كاملة لأسباب لا داعي لذكرها“.

وتابع: ”أود أن أعرب عن أسفي للمشاهد، لأن بعض الحلقات لم تذع كاملة لأسباب لا داعي لذكرها كما قلت في البداية، مع العلم بأنني أوضحت للقائمين على العمل في ”القبس“ في بداية تسجيل الحلقات، وعند الانتهاء من التسجيل أن ما جاء فيها كان مجرد سرد لأحداث ووقائع حصلت، ولم تكن على الإطلاق موجهة ضد أي جهة“.

مع العلم بأنني أوضحت للقائمين على العمل في القبس في بداية تسجيل الحلقات وعند الانتهاء من التسجيل أن ما جاء فيها كان مجرد سرد لأحداث ووقائع حصلت ولم تكن على الإطلاق موجهة ضد أي جهة.

وختاماً أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكل من علّق بنقد بناء على ما ورد في الحلقات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

ولم ترد الصحيفة اليومية الكويتية، ولا مقدم اللقاء، الإعلامي عمار تقي، على حديث ضيفها السابق حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وواجه حمد بن جاسم انتقادات عديدة عقب بث بعض حلقات اللقاء، حيث اتهمه البعض بتقديم معلومات خاطئة، فيما انتقد آخرون سياسة بلاده التي كان أحد أبرز مخططيها.

واعتذر حمد بن جاسم عما قال إنه ”بعض اللبس الذي وقع في بعض الحلقات“، وقدم تصحيحات، وتصويبات، لمعلومات خاطئة، بينها الخطأ الذي وقع فيه عندما قال إن جماعة ”إخوان من أطاع الله“ هم إخوة لجماعة ”الإخوان المسلمين“، منذ وقت محمد بن عبدالوهاب عندما بدأ مع عبدالعزيز في إعادة تحرير المملكة.

وتضمن ذلك العرض أخطاءً تاريخية بالفعل، إذ إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهو رجل دين بارز، عاش ومات في القرن الثامن عشر، بينما وُلد الملك المؤسس للدولة السعودية الحالية، في القرن التاسع عشر.

كما أن جماعة ”إخوان من أطاع الله“، ضمت قبائل البدو في السعودية، بعد أن هجروا حياة البادية واستقروا في مناطق سكنية أُطلق عليها ”الهجر“ المستمدة من الهجرة، وقد تأسست أول هجرة، في العام 1911، شمال الرياض، بينما تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر، العام 1928، ومنها انتشرت في العديد من البلدان العربية والإسلامية.

وفيما عدا بعض الجدل الذي رافق حلقات محدودة، لم تجد غالبية أجزاء اللقاء الأخرى ردود فعل تذكر، حيث اعتاد المسؤول القطري السابق الظهور عبر وسائل الإعلام للتعليق على أحداث سياسية شهدتها المنطقة والعالم، وكان هو أو بلاده طرفًا فيها.

ولا يتقلّد حمد بن جاسم أي منصب رسمي حاليًا، إلا أن كثيرًا من التقارير والتحليلات السياسية تصفه وتصف ابن عمه، أمير قطر السابق، حمد بن خليفة بـ ”الحرس القديم“، وتنسب لهما توجيه البلاد وإدارتها عبر الشيخ تميم، وفريق عمله الحكومي، وجلّهم من الشباب.