عمال مدارس في الكويت يضربون عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم‎‎

نفذ عمال المدارس والمناطق التعليمية في الكويت، اليوم الأربعاء، إضراباً شاملاً وإيقافا تاما للعمل، ”احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية من الشركة التي يعملون بها منذ عدة أشهر“.

وشمل الإضراب كافة المدارس والمناطق التعليمية في الكويت باستثناء منطقة الفروانية التعليمية كون عمالها معينين على الوزارة.

إضراب شامل لجميع العمالة في المدارس والمناطق التعليمية لعدم تسلمهم لرواتبهم منذ عدة أشهر باستثناء منطقة الفروانية التعليمية كون عمالتها معينين على الوزارة. pic.twitter.com/V64jx1BqDA — المجلس (@Almajlliss) March 16, 2022

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصادر تربوية قولها إن ”إضراب عمالة المدارس والمناطق التعليمية أربك العمل في تلك الجهات خاصة في المدارس ومراحلها الدراسية المختلفة“.

وأشارت المصادر التربوية إلى أن سبب هذا الإضراب هو ”عدم تسلُم هؤلاء العمالة رواتبهم منذ 6 أشهر“.

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الإضراب تم تنفيذه من قبل العمالة ضد إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية.

وأكدت الهيئة أنها تلقت بلاغا يوم الثلاثاء بشأن تنفيذ الإضراب من قبل العمالة وتم إثبات واقعة الإضراب في المخفر.

وأضافت في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أنه ”تم استدعاء العمالة من قبل ممثل إدارة علاقات العمل صباح اليوم وتم حصر الأسماء والبيانات وتسجيل إفاداتهم بشأن أسباب قيامهم بالإضراب“.

وقالت الهيئة ”إنه تم استدعاء صاحب العمل والممثل القانوني للشركة للحضور لأخذ إفادتهم بشأن الشكاوى التي تقدمت بها العمالة، وقد تم إثبات تلك الإفادات بالمخفر“.

وعلى إثر ذلك، خاطبت الهيئة وزارة التربية بشأن واقعة الإضراب وأسبابها للتوصية بمباشرة الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة في شأن الشكاوى التي تقدمت بها عمالة الشركة الذين قاموا بالإضراب، كما خاطبت وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وسبق أن شهدت الكويت احتجاجات عمالية وإضرابات عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم من الشركات التي يعملون بها، ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نفذ 300 عامل في إحدى الشركات في محافظة الفروانية إضراباً عن العمل ”احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتب لأكثر من ثلاثة أشهر فضلاً عن دفع مبالغ مالية لتجديد الإقامات“.

وسبق أن أثار عمال في مدارس الكويت قضية حرمانهم من مستحقاتهم المالية لأشهر طويلة لا سيما عقب بدء أزمة كورونا، حيث عرضوا قضاياهم عبر المنصات الإلكترونية لمناشدة الجهات الرسمية لحل قضيتهم، حيث يشير كثيرون إلى تعرضهم للنصب من قبل بعض أصحاب الشركات الذين لا يلتزمون بشروط العقد المبرم بينهم.

وعانت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا من صعوبات اقتصادية؛ إثر التداعيات السلبية التي خلفها انتشار الفيروس، وأزمة أسعار النفط.