سلطنة عمان توافق على إنشاء مصانع أدوية إيرانية على أراضيها

أعلن سفير سلطنة عمان في إيران، إبراهيم المعيني، عن استعداد بلاده لإنشاء مصانع إيرانية لتصنيع الأدوية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ”إيرنا“.

وفي تقرير نشرته الوكالة قالت ”إيرنا“، إن ”تصريحات المعيني جاءت خلال اجتماعه مع المدير العام للشؤون الدولية بوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية حامد فروزان“.

وقال السفير العُماني، ”نعتقد أن التعاون الثنائي بين الدول يجب أن يزداد ونحن مستعدون لإنشاء مصانع إيرانية في مجال الطب في عمان، ترتبط أنشطة وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية بعدة وزارات في سلطنة عمان، ونأمل أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات بشأن القضايا ذات الصلة“.

في المقابل، أشار المسؤول الإيراني فروزان إلى ”العلاقات التاريخية والثقافية والودية بين إيران وسلطنة عمان“.

وأكد أن ”إيران جاهزة لنقل خبرات هذه الوزارة والمنظمات التابعة لها إلى المنظمات الموجودة في سلطنة عمان“.

ولفت إلى أن ”المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يركزان على زيادة التفاعلات التجارية والتعاون الثنائي مع دول الجوار بالمنطقة“.

وأفاد فروزان بأنه ”تم إرسال خطتي عمل للتعاون المشترك بناء على مذكرات التفاهم المبرمة مع المواعيد المقترحة لعقد الاجتماع الأول لمجموعات العمل التعاونية“.

وكانت سلطنة عمان قد وقعت في 2013 مذكرتي تفاهم مع وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية، في مجالات التعليم الفني والمهني والعمل والتشغيل.

ويبلغ مستوى التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان بحدود مليار دولار، وفي العام الماضي قال محمد ضرابي رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة، إن ”حكومتي إيران وسلطنة عمان وضعتا خططا للسنوات الثلاث المقبلة من أجل زيادة حجم العلاقات إلى 5 مليارات دولار“.

وفي 10 من يناير/كانون الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، العاصمة العُمانية مسقط؛ في زيارة رسمية للقاء مسؤولين عُمانيين، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها عبداللهيان إلى دولة خليجية منذ انتخابه لمنصب وزارة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، التي تسلمت مهامها في أواخر آب/أغسطس الماضي.