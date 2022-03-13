"رويترز": وزير خارجية قطر يبحث في موسكو اليوم أزمة أوكرانيا و"النووي الإيراني"

قال مصدر مطلع إن وزير الخارجية القطري سيسافر إلى موسكو اليوم الأحد لإجراء مشاورات بشأن المحادثات النووية الإيرانية وغزو روسيا لأوكرانيا.

وذكر المصدر أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، الحليف المقرب للولايات المتحدة والمنتج الكبير للغاز، سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحسب وكالة ”رويترز“.

وتواجه المحادثات المستمرة منذ 11 شهرا في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران خطر الانهيار بعدما أجبر مطلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على تعليق المفاوضات على الرغم من التوصل إلى نص مكتمل بدرجة كبيرة.

وتريد روسيا ضمانات بأن تجارتها مع إيران لن تتأثر بالعقوبات التي فُرضت على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، وهو مطلب تقول القوى الغربية إنه غير مقبول وأصرت واشنطن على أنها لن توافق عليه.

وقالت وزارة الخارجية القطرية على ”تويتر“ إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث أمس السبت المحادثات النووية في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وتسعى محادثات فيينا إلى إعادة إيران للامتثال للقيود الواردة في الاتفاق على أنشطتها النووية السريعة التقدم وإعادة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير قطر اجتمع يوم الخميس مع بيكتم رستم المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني لبحث الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وفي التاسع من مارس/ آذار الجاري، قال الديوان الأميري في قطر إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحثا خلاله الأزمة الأوكرانية.

وقال بيان الديوان إنه ”جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وسبل حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية“.

وكان وزير الخارجية القطري دعا في 28 فبراير/ شباط الماضي إلى تسوية دبلوماسية للصراع بين موسكو وكييف بما يحفظ سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا.

وفي كلمة مسجلة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أضاف أن قطر تؤكد ضرورة الامتناع عن التهديد باستخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.