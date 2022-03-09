رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور البحرين

وصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأربعاء، إلى البحرين، وذلك في أول زيارة لضابط كبير في الجيش، بعد زيارة سابقة لوزير الدفاع بيني غانتس الشهر الماضي.

وتأتي الزيارة من أجل ”عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين في البحرين“، وفق ما ذكرت صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة، يرافق كوخافي في الزيارة رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي والتعاون اللواء طال كيلمان، ورئيس قسم التعاون الدولي إيفي ديفرين، وكذلك رئيس قسم البحث والتحليل أميت ساعر.

وكان في استقبال كوخافي رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

ومن المنتظر أن يلتقي كوخافي، كذلك، خلال الزيارة قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة براد كوبر.

ومنتصف الشهر الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البحرين، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين تل أبيب والمنامة.

واجتمع بينيت خلال زيارته مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي اعتبر أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي كانت ”مثمرة وناجحة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية“.

وأعرب ملك البحرين عن ”تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة“.

يشار إلى أن البحرين والإمارات وقعتا في أيلول/سبتمبر 2020 اتفاقية سلام مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتم على إثرها توقيع العديد من اتفاقيات التعاون.