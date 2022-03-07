الإمارات ترسل طائرة محملة بـ30 طنا من المواد الإغاثية إلى أوكرانيا

أعلنت دولة الإمارات، الاثنين، عن إرسال طائرة تحمل على متنها 30 طنًّا من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية، بهدف إغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا.

#الإمارات ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى #أوكرانيا أعلنت دولة الإمارات، عن إرسال طائرة تحمل على متنها 30 طنا من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية، بهدف إغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا.#إرم_نيوز #Ukraine #UAE pic.twitter.com/4cT4Zstr26 — إرم نيوز (@EremNews) March 7, 2022

ويأتي ذلك، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، وذلك في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ.

وهبطت الطائرة في مدينة لوبلن البولندية، قبل تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية هناك، ليتم تحريكها إلى داخل البلاد.

ونقلت ”وام“، عن السفير الإماراتي في أوكرانيا، سالم الكعبي، قوله، إن ”إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية“.

وأكد الكعبي، التزام الإمارات، ”بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوف الدولة وقيادتها إلى جانب جميع شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية طارئة“.

وكانت الإمارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم (5 ملايين دولار)، استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، دعت دولة الإمارات كل أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة، وضبط النفس، وخفض التصعيد، والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، خلال النقاش الخاص بالأوضاع في أوكرانيا.

وأضاف الجرمن، وفقًا لما نقلته ”وام“، أن بلاده ”تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد موقفها الثابت المتمثل بضرورة خفض التصعيد، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية“.

وأكد المندوب الإماراتي ”ضرورة دعم الجهود الرامية إلى الحوار، وتعزيز العمل الدبلوماسي على جميع الأصعدة لدعم فرص السلام، بما يكفل عودة الاستقرار والأمن، ويفسح المجال للحلول السياسية اللازمة، تمهيدًا لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي“.