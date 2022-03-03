مسؤول أمريكي يجيب على سؤال: هل تتفهم واشنطن حساسية الموقف الخليجي تجاه روسيا؟

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ إن العلاقات بين الولايات المتحدة وبين الدول العربية، بما فيها دول الخليج العربي، علاقات قوية وتاريخية.

وأضاف، في حديث مع ”إرم نيوز“ عبر تطبيق ”زوم“، أنه لا يتوقع أن تتفق وجهات نظر هذه الدول دائما مع وجهة نظر واشنطن في كل الأمور.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن وجود خلافات في وجهات النظر أمر طبيعي.

تصريحات سامويل ويربيرغ هذه جاءت ردا على سؤال حول مدى استيعاب الولايات المتحدة للموقف الخليجي والعربي المتمثل بعدم الانحياز لأي طرف حاليا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، في ظل الوجود الروسي في سوريا وليبيا ودورها المعقد في العالم العربي، وسط تراجع الوجود الأمريكي في المنطقة.

وقال ويربيرغ إن هناك شكوكا في المنطقة العربية حول السياسة الروسية والصينية، مؤكدا أن الشعوب والحكومات في هذه المنطقة يتفهمون الموقف الأمريكي في عهد الإدارة الأمريكية الحالية.

وتابع ويربيرغ أن الولايات المتحدة ترى أن الحكومة الروسية معزولة عن المجتمع الدولي، وهناك مؤشرات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزول عن شعبه داخل روسيا.

وفيما يتعلق بمسألة تأثير العقوبات الدولية على روسيا، قال ويربيرغ إن الولايات المتحدة ترى أن هذه العقوبات غير مسبوقة، وهناك عقوبات من المجتمع الدولي، ومنها تعليق مشروع ”نورد ستريم 2“ من قبل ألمانيا، وعقوبات أخرى من فرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية والقارة الأفريقية.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن ”هناك موقفا موحدا قويا عالميا تجاه روسيا“.

وقال ويربيرغ: ”بكل أسف هذه العقوبات ستكون لها تأثيرات قوية وصارمة على الاقتصاد الروسي“.

وحول مخاوف روسيا من توسع حلف الناتو على حدودها، قال ويربيرغ: ”قامت روسيا بغزو دولة لها سيادة ولديها حكومة منتخبة لأول مرة في عام 2014، والآن تغزوها مرة ثانية، وقامت بمهاجمة جورجيا عام 2008، كما قامت بعمليات هجوم سيبراني ضد المؤسسات الحكومية الأوكرانية، واستعملت الطاقة والتجارة من أجل إخافة القادة الأوكرانيين“.

وأضاف ويربيرغ أن ”حلف الناتو حلف دفاعي وليس لديه أي نية عدوانية تجاه روسيا، الناتو لم يغز أي دولة أخرى في أوروبا، روسيا من فعلت ذلك. لم تحترم روسيا الحدود والمبادئ والقوانين التي نتفق عليها منذ 50 سنة“.

وحول القول إن الولايات المتحدة هي من سعت لجر روسيا لهذه الحرب، وإن الولايات المتحدة كان بإمكانها الاستجابة للطلب الروسي بعدم ضم أوكرانيا لحلف الناتو، قال ويربيرغ إن ”الرئيس بوتين هو من اختار الحرب، والولايات المتحدة ليس لديها الحق لتملي على الأوكرانيين تحالفاتهم، فهي تحترم سيادة الدول، ومن حق أي دولة اختيار تحالفاتها“.

وفيما يتعلق بتلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسلاح النووي، قال ويربيرغ: ”نحن نرى أن كلام بوتين حول السلاح النووي غير منطقي، وهذا كلام مرفوض من قبل الولايات المتحدة، ليس هناك أي مجال لهذا التصعيد“.

وحول ملف تايوان والمخاوف من أن يؤدي الغزو الروسي لتشجيع الصين على القيام بخطوة مماثلة، قال إن ”الولايات المتحدة لديها الإمكانية أن تركز على أكثر من جانب، من الملف الصيني وحتى الروسي والأوكراني والإيراني واليمن، فهناك مجلس الأمن القومي، والرئيس جو بايدن لديه فريق بمؤهلات كبيرة، وموقفنا من ملف الصين وتايوان ثابت منذ سنوات وعلاقاتنا قوية مع تايوان“.

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية على دول الخليج وتحديدا الإمارات، ومسألة إعادة الولايات المتحدة إدراج الحوثيين على قوائم الجماعات الإرهابية، قال ويربيرغ إن الرئيس بايدن قال إنه يدرس هذا الموضوع وهو تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخذت مثل هذا القرار في آخر لحظة بعد هجمات امتدت لسنوات من قبل الحوثيين.

وأضاف ويربيرغ: ”سمعت الإدارة الأمريكية الجديدة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومؤسسات خيرية غير حكومية تقدم المساعدات، أن تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية سيؤدي إلى حواجز أمام تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ولكن هذا لا يعني أن هذه الإدارة لم ولن تأخذ إجراءات ضد القادة الحوثيين بسبب هجماتهم على الإمارات والسعودية.. لقد فرضنا عقوبات جديدة على الحوثيين ومموليهم منذ أيام“.

وحول محادثات فيينا ومصيرها وفرصة امتلاك إيران سلاحا نوويا، قال ويربيرغ: ”ليس من الممكن أن أدخل في أي تفاصيل، الولايات المتحدة دائما تفضل القيام بالمفاوضات بعيدا عن وسائل الإعلام.. الهدف لدى الرئيس بايدن ألا تمتلك إيران الأسلحة النووية.. والمفاوضات والعودة إلى اتفاق عام 2015 النووي أحسن طريق للوصول إلى هذا الهدف“.