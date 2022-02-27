إيقاف صحيفة "القبس" لكاتب مؤيد للتطبيع يثير الجدل بالكويت

شن أكاديميون ونشطاء كويتيون هجوما لاذعا ضد صحيفة ”القبس“ المحلية، بسبب نشرها مقالات لكاتب عُرف بدعوته للتطبيع مع إسرائيل، قبل أن يتم إيقافه عن الكتابة لذات السبب.

وأثار موقف الصحيفة التي تُعتبر من الصحف النشطة في الكويت، استياء واسعا من قِبل النشطاء الذين تباينت أسباب هجومهم ضدها، وانقسموا إلى تيارين أحدهما أعلن المقاطعة بسبب نشرها للمقالات سابقا، وآخر أعلن المقاطعة لإيقاف الكاتب عن النشر لديها.

إيقاف الكاتب

وكانت ”القبس“ أعلنت خلال الساعات الماضية إيقاف أحد كتاب الرأي عن الكتابة ونشر المقالات، قائلة ”إن السبب بذلك هو مناداته بالتطبيع مع العدو الصهيوني، على حساباته الخاصة بوسائل التواصل“.

وأكدت الصحيفة على موقفها الثابت والراسخ تجاه ”جرائم العدو الصهيوني البائس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة“، بحسب ما جاء في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“.

تؤكد القبس على موقفها الثابت والراسخ تجاه جرائم #العدو_الصهيوني البائس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة. وتعلن عن ايقاف أحد كتاب الرأي الذين نادوا بالتطبيع مع العدو الصهيوني، على حساباته الخاصة بوسائل التواصل. pic.twitter.com/NaOYPnp9Vf — القبس (@alqabas) February 26, 2022

وبالرغم من عدم كشف الصحيفة عن هوية الكاتب، فقد أكد النشطاء والمغردون أنه ”الكاتب الصحفي جاسم الجريِد“، الذي بدأ مؤخرا بنشر مقالات في الصحيفة المحلية، قبل أن يتم حذفها من الصحيفة عقب قرار إيقافه.

وجاسم الجريِد صحفي وناشط ليبرالي، يؤكد بتدويناته على دعمه للحريات والحقوق المدنية ومهاجمته للتشدد، ومناداته للتطبيع مع إسرائيل ومناهضته لمقاطعتها.

انتقادات لنشر مقالاته

وأطلق النشطاء وسما لمقاطعة صحيفة ”القبس“ لأسبابهم المتباينة، حيث قال الدكتور مطلق الجاسر العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الشريعة بجامعة الكويت: ”فتْح المجال لكاتب متصهين.. ليست بأول سوءات هذه الجريدة.. فهذه الجريدة مع الأسف غدت منبرا لتشويه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسمية أهله من الشعب الكويتي بقوى التشدد!“.

وانتقد الشاعر دخيل الخليفة سياسة صحيفة ”القبس“ بالنشر، قائلا: ”بين أن تلغي زاوية أكاديمي مبدع نال جائزة المؤرخين العرب (د.عبدالهادي العجمي) وتفسح المجال لمتصهين، حكاية مؤلمة من الخذلان، وغياب المهنية واستغفال القارئ“.

انتقادات لإيقافه

إلا أن فئة أخرى من المهاجمين للصحيفة انتقدوها بسبب إيقافها للكاتب، معتبرين أن ما قام به هو ”حق كفله الدستور له بالتعبير عن رأيه“.

وفي الإطار، قالت الكاتبة الجازي السنافي: ”إيمانا بحرية التعبير والقول وإيمانا بمادة الدستور (36)، ودعما لحرية الصحافة، والصحفيين والكُتاب، نقاطع جريدة القبس التي تمارس إرهابا فكريا غير مسبوق بعد منع أحد كتابها الذي – وفق الدستور- مارس حقه بالتعبير عن قناعاته وفكره، سواء اتفقنا أم اختلفنا معه!“.

واعتبر الدكتور سليمان الخضاري قرار ”القبس“ بإيقاف الكاتب الجريِد عن نشر المقالات لديها هو ”خضوع للتشدد الديني والقومي“.

وقال الخضاري: ”خضوع القبس لضغط التشدد الديني والقومي على حساب كاتب كويتي عبّر عن رأيه بشكل سلمي أمر معيب على القبس أن تراجع موقفها.. وحق المواطن الكويتي في التعبير لا يقل قداسة عن تلك الخطوط الحمراء التي تم زرعها في وعي الناس عبر عقود من القمع القومي والتشدد الديني“.

وتعد صحيفة ”القبس“ التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي، من أشهر الصحف اليومية في الكويت، وتحظى بمتابعة واسعة محليا وخارجيا، وسبق أن تعرضت لانتقادات وهجوم، وأُطلقت حملات لمقاطعتها بسبب تقاريرها الإعلامية.

وتعد الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميا وشعبيا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها.

وتفرض الكويت عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، علَت بعض الأصوات الكويتية لتطالب بإقامة علاقات مع إسرائيل، ومنهم الإعلامية والكاتبة فجر السعيد، التي عبّرت عن رغبتها في التطبيع مع إسرائيل، وإقامة علاقات اقتصادية معها، والاستثمار برؤوس أموال خليجية.