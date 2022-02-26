ما سر الصمت الخليجي حيال الحرب الروسية على أوكرانيا؟

آثرت الدول الخليجية الصمت، إلى حد بعيد، حيال الحرب الروسية في أوكرانيا. ففي الماضي، كان من السهل عليها دعم طرف، ما بين الولايات المتحدة وروسيا، لكن العلاقات المتنامية مع موسكو تدفع هذه الدول اليوم لتحقيق توازن صعب في مواقفها.

وبينما سارعت غالبية دول العالم لإدانة غزو روسيا لجارتها الأصغر، فضلت دول مجلس التعاون الخليجي الصمت.

وبحسب خبراء في شؤون الشرق الأوسط، فإن إحجامها عن إدانة روسيا أو تأييد الغرب، أمر يمكن تفهّمه بالنظر إلى ما هو على المحك: الطاقة والاقتصاد.. والأمن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الخبيرة في الشؤون الخليجية والباحثة في معهد مونتين الفرنسي آن غادال قولها، إنّ ”العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وموسكو ليست وحدها التي تنمو، بل الروابط الأمنية كذلك“.

وكانت الإمارات امتنعت، إلى جانب الصين والهند، عن التصويت، الليلة الفائتة، على مشروع قرار أمريكي وألباني في مجلس الأمن الدولي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها.

وتحدّث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي وبحثا ”التطورات العالمية“، بحسب بيان رسمي إماراتي، دون ذكر أوكرانيا. ولم يتّضح ما إذا كان الاتصال جرى بعيد التصويت.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية على تويتر أنّ الوزير الإماراتي سيزور موسكو، الإثنين؛ ”لتعزيز العلاقات“.

والخميس، اليوم الذي بدأت فيه روسيا هجومها البري والجوي ضد أوكرانيا، امتنعت الكويت وقطر عن انتقاد موسكو مباشرة، واكتفتا بإدانة العنف، بينما لم تعلّق السعودية وعُمان والبحرين بعد.

واشنطن والشرق الأوسط

وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريا في الشرق الأوسط الذي تمزّقه الصراعات، وعززت علاقاتها مع دول الخليج الغنية بالنفط ودعمتها ضد تهديدات جماعات مسلحة ودول، على رأسها إيران.

غير أنّ الولايات المتحدة بدأت في السنوات الأخيرة الحد من انخراطها العسكري في المنطقة.

وترى غادال أنّ دول الخليج ”تدرك أنها بحاجة إلى تنويع تحالفاتها للتعويض عما يُنظر إليه على أنّه تراجع للولايات المتحدة في المنطقة“، وفقا للوكالة الفرنسية.

وفي المجال السياسي أيضا، تقلّبت العلاقة بين الحلفاء، بحسب الوكالة الفرنسية التي تنقل عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأستاذ المحاضر في ”كينغز كوليدج“ في لندن أندرياس كريغ قوله: ”يُنظر إلى روسيا على أنها حليف أيديولوجي بعدما أصبحت قيود حقوق الإنسان الأمريكية المرتبطة بالدعم الذي تقدّمه (واشنطن)، مسألة شائكة أكثر من أي وقت مضى“.

ويرى كريغ أنّ هناك مثلا ”تكاملا في الاستراتيجيات بين موسكو وأبوظبي عندما يتعلّق الأمر بالمنطقة. فكلاهما وجدتا في ما سمي بـ“الربيع العربي“، نوعا من الفوضى، وكانتا حريصتين على احتواء الإسلام السياسي“، الذي أظهر حماسا بالغا نحو تسلم السلطة دون مراعاة المصلحة الوطنية لهذه الدولة أو تلك.

وضع صعب

ورغم التعاون الأمني المتزايد مع روسيا، المنخرطة بشكل مباشر في الصراعين السوري والليبي، يعتبر كريغ أنّ معظم دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على الولايات المتحدة في حماية أمنها، لكنّها ”بدأت، كذلك، في تنويع العلاقات مع منافسي وخصوم الأمريكيين في مجالات أخرى“.

وقد قفزت التجارة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 3 مليارات دولار في عام 2016، إلى أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2021، غالبيتها مع الإمارات والسعودية، وفقا لإحصائيات رسمية.

ولطالما كان يُنظر إلى الإمارات، ولا سيما إمارة دبي، على أنّها نقطة جذب للاستثمارات الروسية.

وبصفتها لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة، فإن كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقيم علاقة مع روسيا في مجال الطاقة، بينما تقود الرياض وموسكو منذ سنوات تحالف ”أوبك بلاس“، حيث تتحكّمان معا في الإنتاج لتحقيق استقرار في سوق الأسعار.

وتنقل وكالة فرانس برس عن الباحثة في معهد ”المجلس الأطلسي“ إيلين والد قولها إنّ ”الأعضاء العرب في (منظمة الدول المصدّرة للنفط) أوبك في وضع صعب من الناحية الدبلوماسية، حيث من الواضح أن الحفاظ“ على اتفاق ”أوبك بلاس“، الذي يسيطر على كميات الإنتاج، ”في طليعة اعتباراتهم“.

وتوضح: ”تخشى دول الخليج الإضرار بهذه العلاقة وتسعى للحفاظ على المشاركة الروسية في أوبك بلاس (…) ففي حال تركت روسيا المجموعة، من المحتمل أن ينهار الاتفاق بأكمله“.

وعلى الرغم من دعوات بعض مستوردي النفط الرئيسيين لمنتجي الخام لزيادة الضخ والمساعدة في استقرار الأسعار المرتفعة، لم تبد الرياض، أحد أكبر مصدّري النفط في العالم، أي اهتمام فعلي في ذلك.

وترى والد أنّ ”التزام الصمت بشأن العمليات الروسية في أوكرانيا هو على الأرجح أفضل ما يمكن القيام به في الوقت الراهن“، لكن ”هذا الموقف البراغماتي قد يصبح غير مقبول في حال ضغط القادة الغربيون على (دول الخليج) لتحديد مواقفها“، حسب ما تقول والد.