في اتصال هاتفي.. عبدالله بن زايد وبلينكين يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية

قالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، اليوم السبت، إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزيرين بحثا أيضا سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.

ونقلت الوكالة عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وقيادتي البلدين الصديقين والتعاون والتنسيق المستمر من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

وكان موقع وزارة الخارجية الأمريكية قال أمس الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الهجوم الروسي على أوكرانيا و“سبل بناء استجابة دولية قوية لدعم سيادة أوكرانيا من خلال مجلس الأمن الدولي“.