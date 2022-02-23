بعد هجمات الحوثيين.. الإمارات: محطتنا النووية تحظى بحماية قوية

قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، اليوم الأربعاء، إن محطة براكة للطاقة النووية تتمتع بحماية شديدة من المخاطر الأمنية، وذلك في أعقاب هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تعرضت لها الإمارات.

وكان الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن، قد قالوا في 2017 إنهم أطلقوا صاروخ ”كروز“ على محطة براكة للطاقة النووية ونفت الإمارات صحة ذلك، وهددت جماعة الحوثي مرارا باستهداف البنية التحتية الحيوية في الإمارات.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن 3 هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت مدنية في الإمارات هذا العام، وأدى هجوم وقع في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى مقتل ثلاثة أشخاص في أبوظبي وإصابة عدد آخر بجروح.

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال إحاطة إعلامية، إن ”محطة الطاقة النووية مصممة وفقا لمعايير أمنية عالية، وقد أصدرنا ضوابط للأمن الملموس والأمن السيبراني“.

وأوضح للصحفيين، أن ”الأجزاء الحساسة في محطة الطاقة تحظى بحماية شديدة من أي حدث“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأضاف أن ”الإمارات عموما تتمتع بأمن متين“.

وذكر فيكتورسن، أن الهيئة أجرت خلال العام الماضي 300 عملية تفتيش على المنشآت الطبية وغير الطبية بمختلف مناطق الإمارات، كما أصدرت 297 رخصة وقامت بتعديل 378 رخصة وتجديد 611 رخصة، وأصدرت أكثر من 15 ألف موافقة جمركية، و1404 تصاريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير، وأجرت 64 عملية تفتيش خلال 2021 لمرافق مختلفة.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت 24 ترخيصا خاصا باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار إلى الإمارات لديها 18 محطة رصد للنشاط الإشعاعي وتشكل نوعا من الإنذار المبكر لأي سحابات إشعاعية تأتي للإمارات من الخارج، كما يتم جمع العينات من التربة والهواء لقياس المستويات الإشعاعية وتخطط الهيئة لإصدار النسخة الثالثة من تقرير برنامج الرصد الإشعاعي البيئي.

وأفاد بأن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة، والتي من المتوقع إصدارها هذا العام بعد استيفاء شركة نواة للطاقة المشغل لكافة المتطلبات الرقابية من حيث السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي.

وأوضح فيكتورسن أن الهيئة أجرت أكثر من 40 عملية تفتيش، تغطي السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي، خلال العام 2021 في محطة براكة للطاقة النووية للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية.

وأضاف أجرت الهيئة أكثر من 70 عملية تفتيش خاصة بالضمانات وتشمل 5 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، و85 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة، كما أصدرت الهيئة 24 ترخيصا خاصا باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة.