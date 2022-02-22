الإمارات تدشن رسميًا "متحف المستقبل" في دبي

دشنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، متحف المستقبل في مدينة دبي.

وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، المتحف الذي يعد أكبر منصة في المنطقة لدراسة المستقبل واستشرافه وتصميمه.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”أطلقنا، اليوم، بحمدالله، مَعْلمًا علميًا ومعرفيًا عالميًا … متحف المستقبل .. الأجمل في العالم في المعنى والمبنى“.

وأشار نائب رئيس دولة الإمارات إلى أن المتحف ”أداة لاستشراف مستقبلنا .. وحاضنة لأفكار شبابنا .. ومؤسسة لترسيخ معارفنا .. صرح سيتعدّى أثره الإمارات والمنطقة -بإذن الله- لسنوات عديدة قادمة“.

أطلقنا اليوم بحمدالله معلماً علمياً ومعرفياً عالمياً … متحف المستقبل .. الأجمل في العالم في المعني والمبنى .. أداة لاستشراف مستقبلنا .. وحاضنة لأفكار شبابنا .. ومؤسسة لترسيخ معارفنا .. صرح سيتعدى أثره الإمارات والمنطقة بإذن الله لسنوات عديدة قادمة pic.twitter.com/X4Z0wuHaAK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 22, 2022

ويشكل المتحف محطة استثنائية لاستشراف المستقبل للخمسين عامًا المقبلة، بوصفه المتحف الأكثر تجددًا في العالم عبر ما يقدمه من منتج علمي ومعرفي وفكري، واحتوائه على أحدث الإنجازات التقنية، وآخر الاكتشافات العلمية العالمية، ومواكبته إنجازات وتحولات المستقبل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويمثل المتحف مركزًا فكريًا عالميًا من نوعٍ جديدٍ، ويجسّد ”الخيال البشري الحيوي الذي لا يتوقف عن الإبداع والابتكار“.

ويستقبل المتحف بمبناه الأيقوني الأجمل في العالم بارتفاع 77 مترًا الزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات والعالم للتعرف على اتجاهات المستقبل، وأفكار الغد، والمساهمة بتصور المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية، وفق الوكالة الرسمية.

وعلى واجهة المتحف، كُتبت مقولات للشيخ محمد بن راشد بخط الثلث العربي لتشكل ظاهرة فنية فريدة، تبرز المقومات الجمالية لفن الخط العربي من جهة، وتكشف جانبًا من رسالة هذا المَعْلم العالمي من جهة أخرى.

وينفرد المتحف باعتماد واجهته بالكامل على فن الخط، واعتماده تحديدًا على الخط العربي الذي يمتاز بجماليات حروفه الاستثنائية التي تجعله الأكثر انسيابية، وثراءً، وتطويعًا، بين لغات العالم أجمع في تصميم لوحات فنية مبتكرة.

ويرسي المتحف من خلال تفاصيل النور والظلال الطبيعية، وأنماط الإضاءة المميزة، فلسفة جديدة في المعمار القائم على التكنولوجيا الذكية، والابتكار، والإبداع، والاستدامة.

وتتميز حديقة المتحف بمزيج بصري يستند إلى البيئة النباتية المتميزة في الحديقة التي تضم حوالي 100 نوع من النباتات بما يعكس التنوع البيئي الطبيعي في دولة الإمارات.

واختار مصممو الحديقة بعناية قصوى أنواع النباتات المحلية القوية والقادرة على التأقلم مع المناخ.