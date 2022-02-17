الكويت.. مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس. مرسومًا أميريًّا بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيح أحمد المنصور، وفق ما أوردته صحيفة ”الوطن“ الكويتية.

كما صدر أمر أميري بتكليف وزير الخارجية بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وتكليف وزير النفط والكهرباء بحقيبة الداخلية بالوكالة.

فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم على حساب مركز التواصل الحكومي عبر ”تويتر“ نبأ استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية#CGCKuwait pic.twitter.com/1F34yG0zNc — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) February 17, 2022

وكان أمير الكويت أصدر في الـ2 من آذار/ مارس الماضي مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة المكلف الشيخ صباح خالد الصباح، إلى أمير البلاد أسماء الوزراء في التشكيل الجديد.

وجاءت التشكيلة الحكومية الجديدة في دولة الكويت على النحو الآتي: حمد جابر العلي الصباح، نائبًا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للدفاع، وعبد الله یوسف عبد الرحمن الرومي نائبًا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرًا للعدل ووزیر دولة لشؤون تعزیز النزاھة، وعیسى أحمد محمد حسن الكندري وزیرًا للأوقاف والشؤون الإسلامیة، والدكتور محمد عبد اللطیف الفارس وزیرًا للنفط ووزیرًا للتعلیم العالي، والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزیرًا للصحة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرًا للخارجیة ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وبموجب التشكيلة الجديدة، تم تعيين الدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزیرًا للأشغال العامة ووزیر دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، ومبارك سالم مبارك الحریص وزیر دولة لشؤون مجلس الأمة، وثامر علي صباح السالم الصباح وزیرًا للداخلیة، وخلیفة مساعد حمادة وزیرًا للمالیة ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار، وعبد الرحمن بداح المطیري وزیرًا للإعلام والثقافة ووزیر دولة لشؤون الشباب، والدكتور علي فھد المضف وزیرًا للتربیة.

كما عينت التشكيلة الحكومية الجديدة شایع عبد الرحمن أحمد الشایع وزیر دولة لشؤون البلدیة ووزیر دولة لشؤون الإسكان والتطویر العمراني، والدكتور عبد الله عیسى السلمان وزیرًا للتجارة والصناعة، والدكتور مشعان محمد مشعان العتیبي وزیرًا للكھرباء والماء والطاقة المتجددة ووزیرًا للشؤون الاجتماعیة والتنمیة المجتمعیة في الكويت.