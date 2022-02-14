بينيت يصل إلى البحرين في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء يوم الإثنين، زيارة رسمية إلى البحرين، هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى المنامة، بحسب ”فرانس برس“.

نفتالي بينيت يصل البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلي للمملكة pic.twitter.com/VyVoF1PqSW — إرم نيوز (@EremNews) February 14, 2022

وتأتي زيارة بينيت إلى البحرين بعد نحو أسبوعين من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة.

وكانت زيارة غانتس الأولى لوزير دفاع إسرائيلي إلى الخليج العربي، وزار خلالها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

ومن المقرر أن يعقد نفتالي بينيت، غدا الثلاثاء، اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين، وفي مقدمهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء.

ووفقا للبيان، الذي نشره حساب رئيس وزراء دولة إسرائيل على تويتر، سيبحث بينيت في البحرين ”سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة، خاصة النهوض بالقضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار“.

ولفت البيان إلى أن ولي العهد البحريني سلمان بن حمد وبينيت التقيا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي عُقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، والذي وجّه خلاله ولي العهد البحريني الدعوة لرئيس الوزراء إلى القيام بأول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تعول الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، على اتفاقية جديدة حيال البرنامج النووي الإيراني في إطار المحادثات في فيينا.

لكن بينيت يعارض مثل هذا الاتفاق، وقال في يناير/ كانون الثاني الماضي إن إسرائيل لن تكون ”مقيدة بما سيتم كتابته في الاتفاقات، وستحتفظ بحرية العمل الكاملة في أي مكان وفي أي وقت من دون قيود“.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقا للسلام مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي أطلق عليه اسم ”اتفاقيات إبراهيم“.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زار نفتالي بينيت دولة الإمارات، والتقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن ”اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة، وعميقة وراسخة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية والثقافية في الشرق الأوسط، قائمة على تعاون يحقق الرفاهية لمجتمعات المنطقة“.