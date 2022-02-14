أردوغان يصل أبوظبي في أول زيارة له للإمارات منذ 2013

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، اليوم الإثنين، في أول زيارة له للإمارات منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين اللتين وقفتا على النقيض في العديد من ملفات المنطقة.

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

وتأتي زيارة أردوغان التي تستمر يومين وهي الأولى له منذ شباط/ فبراير 2013 حين كان رئيسا للوزراء، بينما تشهد تركيا مصاعب اقتصادية كبرى وتبحث عن استثمارات أجنبية جديدة.

وتحسنت العلاقات الإماراتية التركية بعد زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هي الأولى منذ 2012.

وقبل وقت قصير من مغادرته تركيا، قال أردوغان في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، إنّ ”الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات مهمان لسلام واستقرار المنطقة بأسرها“.

وأضاف: ”سنناقش التطورات الإقليمية والدولية بالتفصيل خلال محادثاتنا، اليوم وغدا (الثلاثاء)“، مضيفا أنه ”ستتم مناقشة الوضع بين أوكرانيا وروسيا الذي عرضت أنقرة التوسط فيه“.