بينيت يبدأ الإثنين أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الإثنين، زيارة رسمية إلى البحرين، وذلك في أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي منذ أن أقام البلدان علاقات بموجب اتفاق في 2020 برعاية الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه سيلتقي خلال الزيارة، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.

ووفقا للبيان -الذي نشره حساب رئيس وزراء دولة إسرائيل على تويتر- سيبحث بينيت في البحرين ”سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة، خاصة النهوض بالقضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار“.

كما سيلتقي بينيت، وزراء المالية والصناعة والنقل في مملكة البحرين، وممثلي الجالية اليهودية في المملكة، وفقا للقناة ذاتها.

ولفت البيان إلى أن ولي العهد البحريني سلمان بن حمد وبينيت، التقيا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عُقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، والذي وجّه خلاله ولي العهد البحريني الدعوة لرئيس الوزراء إلى القيام بأول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

وتأتي زيارة بينيت إلى البحرين، بعد نحو أسبوعين من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى المملكة.

وكانت زيارة غانتس، الأولى لوزير دفاع إسرائيلي إلى الخليج العربي، وزار خلالها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.