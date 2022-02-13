قرقاش: زيارة أردوغان تنسجم مع توجه الإمارات لتعزيز الاستقرار في المنطقة

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي التي يبدؤها غدا الإثنين، تنسجم مع توجه الإمارات لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وذكر قرقاش عبر حسابه في ”تويتر“ اليوم الأحد أن ”زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين“.

زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان الى دولة الامارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية، تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الامارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 13, 2022

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن ”الزيارة تنسجم مع توجه الامارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة“.

الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصاً منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها، سياسة الإمارات ايجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الاقليمية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 13, 2022

وشدد قرقاش في تغريدة ثانية، على أن ”الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصا منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها“.

ووصف قرقاش سياسة الإمارات بأنها ”إيجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الإقليمية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر“.

كانت صحيفة ”خليج تايمز“ الإماراتية الناطقة بالإنجليزية قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني، يوم السبت، مقالاً للرأي كتبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول رؤيته في تعزيز علاقات بلاده مع دولة الإمارات.

وتحت عنوان ”حان وقت مبادرات السلام والتعاون الإقليمية“ استهل الرئيس التركي مقاله بإشارته إلى أن التقارب المتزايد بين أنقرة وأبوظبي ”يكتسب عمقا جديدا“ نتيجة للزيارات الثنائية بين البلدين.

وقال أردوغان ”أود أن أعرب عن ارتياحي لأن علاقاتنا كدولتين في المنطقة قد تطورت نحو التعاون، أعتقد أن زيادة التعاون بين البلدين ستفيد منطقتنا أيضًا، وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن التقارب قد تطور خلال فترة المنافسة العالمية المتزايدة، إن تركيا تقدر جميع دول المنطقة“.

وأشار أردوغان في مقاله أيضًا إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا من بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته الشخصية عندما استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أنقرة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واعتبر الزيارة ”فصلاً جديداً في العلاقات التركية الإماراتية“.

وأثنى أردوغان على هذه الزيارة بقوله ”لقد وضعنا أسس التعاون المستقبلي بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والتمويل والطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية والصحة والغذاء والزراعة“.