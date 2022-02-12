في رد على هجمات الحوثيين.. طائرات F-22 الأمريكية تصل إلى الإمارات

كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم السبت، عن وصول طائرات مقاتلة من طراز F-22 إلى دولة الإمارات في رد دفاعي أمريكي على الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة خلال الأيام الماضية.

وخلال زيارته للإمارات قبل نحو أسبوع قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال في مشاة البحرية، فرانك ماكنزي إن طائرات إف-22 ستزود الإمارات ”بواحد من أفضل رادارات المراقبة في العالم“، القادرة على تحديد الأهداف، ومنها صواريخ كروز الهجومية البرية والطائرات المسيرة.

ووفق أسوشيتد برس، فقد ”وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-22 إلى الإمارات العربية المتحدة يوم السبت ، في إطار رد دفاعي أمريكي على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن والتي استهدفت البلاد“.

وقالت الوكالة إن ”طائرات رابتورز (F-22) هبطت في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي، التي تستضيف حوالي 2000 جندي أمريكي.

وحسب الوكالة، فقد ”امتنع المسؤولون الأمريكيون عن الإفصاح عن عدد طائرات F-22 المنتشرة أو عدد الطيارين الذين يدعمونها، مستشهدين بأمن العمليات. ومع ذلك، فقد حددوا الوحدة المعنية على أنها الجناح المقاتل الأول، وتقع في جوينت بيس لانجلي يوستيس في فيرجينيا“.

ونقلت عن، قائد القوات الجوية الأمريكية اللفتنانت جنرال جريج جيلو ”أن وجود رابتورز سيعزز دفاعات الدول الشريكة القوية بالفعل ويوصل رسالة للقوى المزعزعة للاستقرار بأن الولايات المتحدة وشركاءها ملتزمون بتمكين السلام والاستقرار في المنطقة“.

وكان رئيس القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكنزي قد كشف أيضا أن الولايات المتحدة سترسل مدمرة الصواريخ الموجهة ”كول“ للعمل مع البحرية الإماراتية.

وأضاف أن المدمرة كول ستعمل في المياه حول الإمارات، وستراقب شحنات البضائع المهربة غير القانونية.