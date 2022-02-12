الإمارات والكويت تنصحان مواطنيهما بعدم السفر إلى أوكرانيا

دعت السفارة الإماراتية في كييف، اليوم السبت، المواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا، بتأجيل السفر حاليًا.

وطالبت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، جميع الإماراتيين الموجودين في أوكرانيا، للتواصل معها عبر خط الطوارئ، على الرقم 0097180024.

تهيب سفارة الدولة في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا كما تدعو جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 pic.twitter.com/fy9MuGfNmU — UAE Embassy in Ukraine (@UAEEmbassyKyiv) February 12, 2022

إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، في بيان المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد حفاظًا على سلامتهم.

كما دعت الوزارة المواطنين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

في السياق، دعت كثير من الدول، رعاياها، إلى مغادرة أوكرانيا وتجنب السفر إلى هناك، بسبب الوضع الأمني في البلاد، فقد حثت وزارة الخارجية اليابانية، رعاياها في أوكرانيا، على مغادرة البلاد فورًا؛ نظرًا لحشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية.

كما دعت هولندا رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت، فيما أعلنت عن أنها ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو غرب أوكرانيا، بينما دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرعايا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا، للمغادرة فورًا.

بدورها شكلت كوريا الجنوبية فريق عمل خاص لمراقبة الأوضاع في أوكرانيا، وقررت حظر السفر إلى كيييف، وأوصت المواطنين الموجودين في أوكرانيا بمغادرتها، فيما طلبت الحكومة البريطانية من مواطنيها عدم السفر إلى أوكرانيا، ونصحت البريطانيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بالمغادرة بينما لا يزال الطيران التجاري متاحًا.

وتأتي هذه الدعوات بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، وحثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

وفي أحدث التصريحات الأمريكية بخصوص أزمة أوكرانيا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، مضيفًا أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية أو ”العدوان“ من جانب موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وسيتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بينما تحذّر بلدان الغرب من اندلاع حرب في أوكرانيا في أي لحظة.

وصرح بلينكن للصحفيين في فيجي بأنه إذا كان بوتين حريصًا فعلًا على حل الأزمة المتصاعدة دبلوماسيًا فإن واشنطن مستعدة للقيام بدورها، لكنها ستفرض عقوبات اقتصادية سريعة إذا قامت موسكو بغزو أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع زعماء دول المحيط الهادئ: ”ما زلت أتعشم ألا يختار مسار تجدد العدوان، وأن يختار مسار الدبلوماسية والحوار“.

وتابع: ”لكن إذا لم يفعل فنحن مستعدون“.

وقال بلينكنك: ”إذا قرر الرئيس بوتين القيام بعمل عسكري سنسارع بفرض عقوبات اقتصادية صارمة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في أنحاء العالم، وسنعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وسندعم حلفاءنا على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي“.

وأشار إلى أنه سيسأل لافروف عن الرد الروسي على الاقتراحات الأمريكية لحل الأزمة.