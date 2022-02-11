الخارجية البحرينية: إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي

وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في اطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الاقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام قالت إن البحرين وإسرائيل عقدت اتفاقا على تمركز ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية بصفة دائمة في المنامة.

وبينت أنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن بيني غانتس للبحرين الأسبوع الماضي، حيث اتفق الوزير على ذلك خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، وقائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال براد كوبر.

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، الأسبوع الماضي، في إطار جولة لم يعلن عنها مسبقًا.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت، قبل الزيارة بيوم، إن الوزير بيني جانتس سيوقع اتفاق تعاون أمني مع البحرين والتي قامت مع الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في العام 2020.

وتستضيف مملكة البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى بعض عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وهي مظلة للتنسيق العسكري في الشرق الأوسط انضمت إليها إسرائيل، العام الماضي.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بعد زيارته للقاعدة البحرية الأمريكية: ”على خلفية تزايد التهديدات البحرية والجوية تزداد أهمية تعاوننا القوي عن أي وقت مضى“.

وكان موقع ”واي نت“ العبري، قد قال إنه تم استقبال غانتس في احتفال رسمي، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي سيوقع اتفاقية تعاون أمني مع نظيره البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، وذلك خلال الزيارة.

وأشار الموقع العبري كذلك إلى أن ”غانتس“ سيلتقي خلال زيارته للعاصمة البحرينية المنامة بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك رئيس الأركان، وقائد البحرية البحرينية.

وتشارك إسرائيل، هذا الأسبوع، في تدريبات بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك فيها 60 دولة في الشرق الأوسط، إلى جانب كل من دولة الإمارات، ومملكة البحرين لأول مرة.

فيما لم تورد وزارة الدفاع الإسرائيلية أي تفاصيل عما سيشتمل عليه الاتفاق الأمني مع مملكة البحرين.