رويترز: أمريكا ستعمل مع الإمارات على تحديث دفاعات صاروخية

ذكرت وكالة ”رويترز“، يوم الأربعاء، نقلا عن جنرال أمريكي، أن الولايات المتحدة، ستعمل مع الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها لإسقاط الصواريخ.

ونقلت الوكالة عن الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله: ”سنساعد في تجديد الصواريخ الاعتراضية. وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الإمارات“.

ولم يقدم ماكنزي -الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط- مزيدا من التفاصيل.

كما نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الإمارات ”طلبت بشكل خاص من الولايات المتحدة تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، ومنها نظاما ثاد وباتريوت“.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، استهدفت عدة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة، الإمارات.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها سترسل طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة، لدعم الإمارات، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها جماعة الحوثي اليمنية.

وبحسب ما ذكرت ”رويترز“ حينها، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، أن ”واشنطن سترسل طائرات مقاتلة والمدمرة (يو.إس.إس كول) المسلحة بصواريخ موجهة“.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: ”أبلغ الوزير لويد أوستن، ولي عهد أبوظبي، أيضا بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات الحالية، وكرسالة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع دولة الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد“.

وفي الرابع من شباط/ فبراير الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن وزارة الخارجية وافقت على عدة صفقات بيع محتملة لأسلحة إلى حلفاء بالشرق الأوسط، بينهم السعودية والإمارات والأردن.

ونقلت وكالة ”رويترز“ بيانا صادرا عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، أوضحت فيه أن ”الموافقات تشمل بيع الإمارات قطع غيار بقيمة 30 مليون دولار من أجل أنظمة الدفاع الصاروخي هوك“.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في 2 فبراير، ”اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة“.

وأكدت الوزارة، في بيان لها نشرته حينها عبر حسابها على ”تويتر“، أنها ”على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء“.