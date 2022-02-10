وفدا الإمارات وقطر يبحثان في الدوحة آليات تنفيذ بيان "العُلا "

التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في العاصمة القطرية ”الدوحة“، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ ”بيان العُلا“ الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في العام 2021.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، فإن هذا اللقاء هو الثالث الذي يعقده الجانبان.

وناقش وفدا البلدين خلال اللقاء ”الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين“، وفق ما جاء في وام.

وينص بيان العلا، الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي الـ41 الذي وضع حدا لخلاف بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر دام أكثر من ثلاث سنوات، على حل المسائل العالقة مع الدوحة من خلال محادثات ثنائية.

وحث بيان العلا كذلك على ”تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون، وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد بيان العلا على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل، واحترام خصوصية الدول استنادًا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.