الأمير وليام في أول زيارة للإمارات لتعزيز العلاقات التجارية

بدأ دوق كمبردج الأمير وليام، اليوم الخميس، زيارة إلى دولة الإمارات، هي الأولى من نوعها، وفق قصر كينزنجتون.

وتأتي زيارة الأمير وليام، الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، بطلب من وزارة الخارجية البريطانية، مع سعي بريطانيا لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج، في إطار إستراتيجيتها لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيزور وليام معرض إكسبو دبي 2020 العالمي الذي تستضيفه دبي، كما سيروج لجائزة ”إيرث شوت“ التي أعلنها بشأن المناخ، وحملة ”متحدون من أجل حماية الحياة البرية“ المعنية بمكافحة التجارة غير القانونية في الحياة البرية.

وقال وليام على تويتر ”أشعر بالحماسة بالوصول إلى دبي للاحتفاء بمشاركة المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي، ولبحث مسألة العمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لكي يصبح العالم أكثر استدامة“.

وكانت بريطانيا نددت بهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ في الـ17 من كانون الثاني/ يناير أودى بحياة ثلاثة مدنيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران المسؤولية عنه.

وفي حين أن العائلة الملكية في بريطانيا لا تملك سلطات فعلية تذكر، فهي تمنح بريطانيا قدرا من القوة ”الناعمة“ في العلاقات العالمية والدبلوماسية مع دول العالم.

وزار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، والد وليام، منطقة الخليج كثيرا وأقام علاقات قوية مع المنطقة.

وعلى صعيد متصل، يمتد جناح المملكة المتحدة على مساحة 3417 مترا مربعا في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي، وذلك تحت شعار ”الابتكار من أجل مستقبل مشترك“.

ويركز الجناح البريطاني على عرض ابتكارات بريطانية تهدف إلى تغيير العالم في المستقبل نحو الأفضل.

وصُمم الجناح البريطاني بأنظمة مستدامة من أخشاب الغابات النمساوية والإيطالية، مع مصابيح LED مصممة في بلجيكا ومنتجة في الصين، وأيضا خوارزميات ذكاء اصطناعي مطورة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لإبراز التنوع الثقافي ببريطانيا.

ويأتي شكل جناح بريطانيا من وحي مشروع الفيزيائي البريطاني ستيف هوكينج بعنوان ”رسالة الاختراق“، أطلقه في عام 2017.

ويهدف للبحث عن حياة ذكية خارج كوكب الأرض في الكون اللامتناهي، بوضع خطة لنقل رسائل محتمل أن تصل إلى سكان الفضاء باستخدام اتصالات لاسلكية، وفقًا للقائمين على جناح المملكة المتحدة.