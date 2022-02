السفارة الأمريكية بأبوظبي تحذف تحذير "أسطوانة الغاز" .. ومصداقيتها على المحك

ثار على ما يبدو هلع السفارة الأمريكية لانفجار أسطوانة غاز في أبوظبي وأصدرت بيانا تحذيريا للأمريكيين سرعان ما حذفته لتصبح مصداقيتها على المحك بحسب معلقين حيث تبين اعتمادها على الشائعات وما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي دون تثبت.

وقالت هيئة أبو ظبي للدفاع المدني إنها تلقت بلاغا عن حريق في الساعة الـ12:09 صباحا الـ(2009 بتوقيت غرينتش) نجم عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى بمنطقة سكنية مركزية. وأضافت أنه لم تقع إصابات. ودعت الهيئة اليوم الأربعاء ”إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة“.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية ”الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء المبنى احترازيا والسيطرة على الموقف وتمت عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق“.

وكانت السفارة الأمريكية أصدرت في وقت سابق تحذيرا بشأن ”تقارير عن احتمال وقوع هجوم بصواريخ أو بطائرات مسيرة“. لكنها سرعان ما حذفته في وقت لاحق معتبرة أنه صدر على خلفية الحوادث الأمنية الأخيرة.

ووجهت السفارة الشكر لعمال الطوارئ في أبوظبي على احتواء الحريق بسرعة.

