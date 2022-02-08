خلال استقباله حميدتي.. محمد بن زايد: ملتزمون بدعم السودان لتحقيق الاستقرار

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم السودان لتحقيق الاستقرار، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد يوم الثلاثاء في أبوظبي، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“.

وذكرت ”وام“ أن ولي عهد أبوظبي بحث مع الفريق أول محمد دقلو ”العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة،وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك“.

وبحسب الوكالة الرسمية، أطلع نائب رئيس مجلس السيادة، الشيخ محمد بن زايد على آخر المستجدات في الساحة السودانية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن نائب رئيس مجلس السيادة، ”جدد إدانة بلاده واستنكارها الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخرا، والذي يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية“، مؤكداً ”تضامن السودان ووقوفه إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها“.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد ”التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه إلى السلام والاستقرار والتنمية والازدهار“.

كما أعرب ولي عهد أبوظبي عن ”شكره وتقديره لموقف جمهورية السودان الشقيقة وتضامنها مع دولة الإمارات تجاه الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له، متمنيا لهذا البلد وشعبه الشقيق الاستقرار والأمان والمضي نحو طرق التنمية الازدهار، وتحقيق كل ما يطمح إليه الشعب السوداني الشقيق“، وفقا لوكالة ”وام“.

وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان، المشاورات السياسية مع الأطراف الداخلية، بحثًا عن مخرج للأزمة التي دخلت شهرها الرابع، وسط مشهد معقد واحتجاجات مستمرة.

كان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، حذر أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، من أن الأوضاع التي تعيشها البلاد تضعها على مفترق طرق؛ بسبب ”انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية“.

وقال حميدتي، خلال لقاء مع قيادات الإدارات الأهلية في السودان، إن ”البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين؛ من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة، دون مراعاة استقرار البلاد وسلامتها“.