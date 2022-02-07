وفد من المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات يزور الكنيست الإسرائيلي

زار ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني الاتّحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، البرلمان الإسرائيلي، في أول زيارة لوفد إماراتي إلى الكنيست منذ اتفاق السلام بين البلدين.

وقال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي علي راشد النعيمي أمام لجنة الخارجية والدفاع الإسرائيلية: ”عندما نتحدث عن اتفاقيات إبراهيم، نريدكم أن تنظروا إلى الصورة الكبيرة“، مضيفا: ”هذه ليست مجرد اتفاقيات سياسية تتعلق بالأمن والدفاع، بل هي عامل تغيير للمنطقة بأسرها معكم.. نريد علاقات في جميع القطاعات“.

وأوضح النعيمي أنّه ”بعد حرب أيار/مايو 2021 بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، كان الناس يتساءلون عمّا سيحدث لاتفاقات إبراهيم، أريد أن يعرف الجميع أنّه لا رجعة إلى الوراء، فنحن نتقدّم إلى الأمام ولا نعيد التاريخ، بل نكتب التاريخ“.

وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن.

واستضاف رئيس لجنة الخارجية والدفاع الإسرائيلية رام بن باراك الوفد الإماراتي، الذي ضمّ بالإضافة إلى النعيمي كلا من سارة فلكناز ومروان المهيري، ووصف بن باراك ضيوفه بـ“الجيران والإخوة“، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال: ”هناك مفهوم خاطئ كما لو أنّ اتفاقية التطبيع كانت مبنية على عنصر واحد فقط من التهديدات والتحديات المشتركة، لكن هذا أصغر جزء من الصفقة“، مضيفا أنّ ”إسرائيل ملتزمة بالاتفاق، وتخطّط لتعزيزه وتوسيعه في المجالات كافة“.

وقبل زيارة الكنيست، قام الوفد الإماراتي بزيارة ”ياد فاشيم“، النصب التذكاري الإسرائيلي للمحرقة.

والتقى النعيمي، في وقت سابق، يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وأفادت الوكالة بأنه ”جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون“.