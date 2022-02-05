قرقاش: موقف الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إن ”موقف السيد مقتدى الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية، ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها“.

وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ اليوم السبت أن ”التباين في القضايا السياسية طبيعي، أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة.. منطق الدولة يبنى بعكس المنطق الهدام للميليشيات“.

موقف السيد مقتدي الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها، التباين في القضايا السياسية طبيعي أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة. منطق الدولة يبني بعكس المنطق الهدام للمليشيات — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 5, 2022

وكان رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، قال الخميس الماضي، إن بعض ”الإرهابيين“ الخارجين عن القانون سارعوا إلى الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقالت الإمارات إنها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي، الأربعاء الماضي، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، في رابع هجوم من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت جماعة مغمورة تطلق على نفسها اسم ”ألوية الوعد الحق“ المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة، يوم الأربعاء، مشيرة في دافعها وراء الهجوم إلى تدخل الإمارات في العراق واليمن، وذلك حسبما أفادت مجموعة سايت للاستخبارات، ومقرها الولايات المتحدة، التي تتابع المواقع الإلكترونية للمتشددين.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الأربعاء الماضي، ”اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة، بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان“.

وأكدت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، أنها ”على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء“.

وسبق أن تبنت جماعة ”ألوية الوعد الحق“ هجوما واحدا آخر، وذلك في يناير/ كانون الثاني 2021، عندما قالت إنها أطلقت طائرة مسيرة نحو السعودية.

ويقول معهد واشنطن للأبحاث، إن ”ألوية الوعد الحق“ مرتبطة بما يسمى ”كتائب حزب الله“، وتقع تحت السيطرة المباشرة لـ ”فيلق القدس“ التابع لـ ”الحرس الثوري الإيراني“.

ويدلل المعهد على ذلك بما تقوم به وسائل الإعلام التابعة لـ ”كتائب حزب الله“ في أناشيدها وصورها بالإشارة بانتظام إلى ”ألوية الوعد الحق“ والإشادة بها، بحسب المعهد.

وتعتبر الجماعة واجهة لتبني المسؤولية عن هجمات ضد السعودية والإمارات أو التهديد بشنها.