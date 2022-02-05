محمد بن زايد وأمير قطر في لقاء "غير رسمي" بالصين (فيديو)

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اليوم السبت، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في العاصمة الصينية بكين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ”قنا“، إن الشيخ تميم بن حمد التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ لقادة الدول وكبار المسؤولين الضيوف.

وجاء تنظيم مأدبة الغداء الرسمية في قاعة الشعب الكبرى تكريما لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، المقامة في العاصمة الصينية بكين، وفقا للوكالة القطرية.

وظهر أمير قطر وولي عهد أبوظبي في مقطع فيديو وهما يتبادلان أطراف الحديث، وقد بدا اللقاء وديًا، حيث تصافح الجانبان مطولا خلال الحديث.

وهذا أول لقاء من نوعه عقب الأزمة الخليجية الأخيرة التي انتهت بمصالحة في قمة العلا في المملكة العربية السعودية، مطلع العام الماضي.