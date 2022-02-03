وزير الخارجية العماني: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية "غير مفيد"

قال بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، إن ”الأزمة اليمنية معقدة للغاية، ولكن الخلاصة أن المشكلة اليمنية تحتاج إلى حل يمني في نهاية المطاف، ودورنا هو تسهيل ذلك والمساعدة في حدوثه“، معتبراً أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ”غير مفيد“.

وأضاف في مقابلة مع موقع ”المونيتور“ الأمريكي: ”لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً لسوء الحظ، واستغرق الكثير من الموارد وحصد العديد من الأرواح على مدار السنوات السبع أو الثماني الماضية، وكأولوية أعتقد أن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار لأن ذلك سيسمح لليمن وجميع الأطراف المتنازعة وكذلك أصدقاء اليمن بالبدء على الأقل في مهمة إصلاح الضرر الإنساني غير المحدود الذي وقع“.

وتابع: ”على المستوى السياسي ما زلنا نشعر بأن هناك تركيزا كبيرا على دور الأطراف الخارجية، نعلم أن السعودية على سبيل المثال تسعى إلى إنهاء الصراع وإنهاء مشاركتها، ونعتقد أن دعم إيران للحوثيين حقيقي ربما ولكن مبالغ فيه غالباً، كما قلت اليمن بحاجة إلى يمنيين تقودهم مجموعة عوامل يمنية للوصول إلى حل، ويمكننا المساعدة في ذلك“.

وأردف الوزير: ”التصعيد الحالي الذي رأيناه في الأيام الأخيرة كان محبطاً للغاية وقد أدنّاه بشدة وتقف عمان بقوة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومع جيرانها في الدعوة إلى تخفيض التصعيد بشأن التطورات الأخيرة“.

واعتبر البوسعيدي أن ”الهجمات على المدنيين والأهداف غير العسكرية مقلقة في هذا الصراع“، مضيفاً: ”ونحن نحث الجميع وكل الأطراف على خفض التوتر والعودة إلى الهدوء واستكشاف سبل للحوار والمفاوضات حتى نتمكن جميعا من إنهاء هذه الحرب“.

وعن رأيه في إعادة الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين كمنظمة ”إرهابية“، قال البوسعيدي: ”الحوثيون هم عنصر هام من عناصر الحل في نهاية المطاف، ونحن بحاجة إلى التفاعل معهم والاعتراف بهم كمكون مهم مثل باقي المكونات الأخرى في اليمن، لأننا نريدهم أن يكونوا جزءاً من الحل“.

وتابع: ”أعني أنهم موجودون، ولا يمكننا عزلهم وتصنيفهم بطريقة قد تهدم ما نحاول جميعا القيام به وهو إحضارهم إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول لسبب اندلاع هذا الصراع في المقام الأول“.

وأكمل الوزير العماني: ”لذلك أعتقد أنه من الخطأ أن ننظر فقط للأعراض، نريد معالجة الأسباب ولا يمكن فعل ذلك إلا من خلال إشراك جميع الأطراف بما في ذلك الحوثيون الذين هم لاعب مهم في هذا الصراع الذي استحوذ على الكثير من الموارد وحصد العديد من الأرواح“، حسب قوله.

واستطرد البوسعيدي قائلاً: ”أعتقد أن مصلحة الجميع تصب في إعادة تركيز طاقتنا على إيجاد الحلول من خلال الحوار والمفاوضات في بيئة يعمها الهدوء وربما بيئة من وقف إطلاق النار كما قلت من قبل“.

وقال الوزير العماني: ”“أعتقد أن عزل أي طرف أو تصنيفه في تلك الفئة ليس أمراً مفيداً على الأرجح، ولن يحقق ما نريده جميعا وهو نهاية الصراع“.