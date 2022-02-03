إسرائيل والبحرين توقعان اتفاق تعاون أمني

وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقًا للتعاون الأمني، اليوم الخميس، وهو أول اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة خليجية، وذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمملكة.

وكانت البحرين قد وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل، في 2020، في إطار ”اتفاقات إبراهام“ بوساطة أمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: ”مذكرة التفاهم ستعزز أي تعاون مستقبلي في مجالات المخابرات، والتعاون العسكري، والصناعي وغير ذلك“.

من جانبه، وصف مسؤول إسرائيلي اتفاق، اليوم الخميس، مع البحرين بأنه الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة من حلفائها الجدد في الخليج.

ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وزير الدفاع بيني غانتس قوله: ”بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاقات (إبراهام)، أبرمنا اتفاقًا دفاعيًا مهمًا سيسهم بتعزيز أمن البلدين واستقرار المنطقة“.

وأضافت الوزارة أن غانتس وقع على الوثيقة مع نظيره البحريني، وأجرى محادثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القصر الملكي.

https://twitter.com/bna_ar/status/1489244154022576133

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية ”بنا“ أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة استقبل في قصر الصخير، وزير دفاع دولة إسرائيل بيني غانتس الذي يقوم بزيارة للبلاد.

ووفقًا للوكالة، استعرض الملك مع وزير الدفاع الإسرائيلي ”العلاقات الثنائية، ومسار التعاون المشترك، وسبل دعمه وتنميته في مختلف المجالات، وذلك في إطار ”إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهام“ اللذين وقعهما البلدان.

وأعرب ملك البحرين عن تطلعه إلى أن ”تسهم هذه الزيارة بدفع علاقات البلدين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر، والعمل المشترك خدمة للمصالح المتبادلة“.

ونقلت الوكالة البحرينية عن حمد بن عيسى قوله إن ”نهج مملكة البحرين يرتكز على إرساء قيم التفاهم، والحوار، والتسامح، والتعايش السلمي، والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب للسلام، والنماء، والازدهار“.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزار ”غانتس“ في وقت سابق اليوم مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى بعض عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وهي مظلة للتنسيق العسكري في الشرق الأوسط انضمت إليها إسرائيل العام الماضي.

وكتب غانتس على ”تويتر“ بعد زيارته للقاعدة البحرية الأمريكية، يقول: ”على خلفية تزايد التهديدات البحرية والجوية تزداد أهمية تعاوننا القوي عن أي وقت مضى“.