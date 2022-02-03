وزير الدفاع الإسرائيلي يزور قاعدة بحرية أمريكية في البحرين

زار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، اليوم الخميس، في إطار جولة لم يعلن عنها مسبقًا.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت، يوم أمس الأربعاء، إن الوزير بيني جانتس سيوقع اتفاق تعاون أمني مع البحرين والتي قامت مع الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020.

وتستضيف مملكة البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى بعض عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وهي مظلة للتنسيق العسكري في الشرق الأوسط انضمت إليها إسرائيل، العام الماضي.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بعد زيارته للقاعدة البحرية الأمريكية: ”على خلفية تزايد التهديدات البحرية والجوية تزداد أهمية تعاوننا القوي عن أي وقت مضى“.

وكان موقع ”واي نت“ العبري، قد قال إنه تم استقبال غانتس في احتفال رسمي، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي سيوقع اتفاقية تعاون أمني مع نظيره البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، وذلك خلال الزيارة.

وأشار الموقع العبري كذلك إلى أن ”غانتس“ سيلتقي خلال زيارته للعاصمة البحرينية المنامة بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك رئيس الأركان، وقائد البحرية البحرينية.

وتشارك إسرائيل، هذا الأسبوع، في تدريبات بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك فيها 60 دولة في الشرق الأوسط، إلى جانب كل من دولة الإمارات، ومملكة البحرين لأول مرة.

فيما لم تورد وزارة الدفاع الإسرائيلية أي تفاصيل عما سيشتمل عليه الاتفاق الأمني مع مملكة البحرين.

كما لم يردْ مكتب الاتصال الحكومي في البحرين على طلب التعليق كذلك.

وتوجه ”غانتس“ إلى البحرين في زيارة مدتها يومان على متن طائرة نقل تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي، وتعد هذه أول مرة يزور فيها وزير دفاع إسرائيلي الدولة الخليجية أو تهبط طائرة حربية إسرائيلية هناك.

وفي سبتمبر/ أيلول، استضافت البحرين وزير الخارجية الإسرائيلي ”يائير لابيد“ ليكون أكبر مسؤول إسرائيلي يزور البلاد منذ التطبيع.