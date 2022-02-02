وكالة: عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيراني يبحثان الأزمة اليمنية

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا أزمة اليمن في محادثة هاتفية يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن الوزيرين ”ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية، وأكدا مجددا أهمية تحسين العلاقات بين البلدين“.

ونقلت الوكالة عن الشيخ عبد الله بن زايد، قوله خلال الاتصال: ”نحاول تشجيع جميع الأطراف اليمنية على التوصل لحل سياسي بدعم من الأمم المتحدة“.

وأضاف الوزير الإماراتي -بحسب الوكالة- أن ”حكومة الإمارات جادة في تطوير علاقاتها مع إيران، وترى ضرورة استمرار المحادثات الثنائية في مختلف المجالات“.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، إن ”العلاقات بين البلدين آخذة في التطور“، واصفا إياها بأنها ”علاقات إيجابية وتقدمية“، وفقا لوكالة ”إيرنا“.

وأشار عبد اللهيان، إلى أنه ”تم إجراء لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين“.

وبشأن الحرب في اليمن، قال: ”نعتقد أن استمرار الحرب وانتشار الخلافات ليس في مصلحة أي من الطرفين أو المنطقة“.

وأجرى الوزيران عددا من الاتصالات الهاتفية منذ تشكيل الحكومة الإيرانية أواخر آب/ أغسطس الماضي، برئاسة إبراهيم رئيسي.

ففي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وصف حسين أمير عبد اللهيان، الجولة التي قام بها الشيخ عبد الله بن زايد في المنطقة وشملت سوريا بأنها ”خطوة إيجابية“، وذلك خلال هاتفي بين الوزيرين.

وفي الـ9 من الشهر ذاته، زار الشيخ عبد الله بن زايد، دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي الـ30 من نوفمبر، أيضا تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من عبداللهيان وزير خارجية إيران، بحثا خلاله ”العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين“، بحسب ما أفادت آنذاك وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجاء الاتصال الجديد، في الوقت الذي يعلن فيه الحوثيون المدعومون من إيران، مسؤوليتهم عن هجمات استهدفت منشآت مدنية في الإمارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الأربعاء، ”اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة، فجر اليوم، بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان“.