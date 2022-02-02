الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، ”اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة، فجر اليوم، بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان“.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، اليوم، أنها ”على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء“.