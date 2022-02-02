أخبار

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي
تاريخ النشر: 02 فبراير 2022 19:53 GMT
تاريخ التحديث: 02 فبراير 2022 20:20 GMT

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، "اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة، فجر اليوم، بعيدًا عن المناطق المأهولة

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، ”اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة، فجر اليوم، بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان“.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، اليوم، أنها ”على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play