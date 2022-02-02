باكستان تشدد على ضرورة التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديد الحوثي

شدد عمران خان رئيس وزراء باكستان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، على ”ضرورة التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديد الذي تشكله ميليشيات الإرهاب، واتخاذ موقف دولي حازم للتصدي للإرهاب بكل أشكاله“.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“ أن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان عمران خان، أعرب فيه الأخير عن إدانة بلاده للاعتداءات ”الإرهابية“ الأخيرة على دولة الإمارات.

وأفادت الوكالة بأن الشيخ محمد بن زايد ”أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وزراء باكستان لموقف بلاده وما أبداه من مشاعر تضامن صادقة تجاه دولة الإمارات، متمنيًا لباكستان وشعبها الصديق دوام الأمن والاستقرار“.

يذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية كانت قد أعلنت، الإثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي ”الإرهابية“ تجاه البلاد، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وأعلنت العمليات المشتركة بالوزارة، في وقت لاحق، تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق من الجوف الساعة ”0050“ بتوقيت الإمارات، مشيرة إلى أنه تم اعتراض الصاروخ الساعة ”0020“ بوساطة الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته الوكالة الرسمية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وهذا هو الاعتداء الحوثي الثالث الذي يستهدف الأعيان المدنية في دولة الإمارات، وسط تنديد عربي ودولي بهذه الاعتداءات.

وجاءت الهجمات الحوثية على العاصمة أبوظبي بعد سلسلة خسائر تعرّض لها المتمردون في أرض المعركة في اليمن.

وكانت الولايات المتحدة قد نددت عبر وزارة خارجيتها بالهجوم الأخير، حيث قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في تغريدة: ”بينما يزور الرئيس الإسرائيلي دولة الإمارات لمد الجسور وتعزيز الاستقرار في المنطقة، يستمر الحوثيون في شن الهجمات التي تهدد المدنيين“.

وبحسب وكالة ”رويترز“، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، أن ”واشنطن سترسل طائرات مقاتلة ومدمرة (يو.إس.إس كول)، ومسلحة بصواريخ موجهة“.

وأبلغ أوستن أيضًا ولي عهد أبوظبي بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات الحالية، وكرسالة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع دولة الإمارات كشريك إستراتيجي طويل الأمد“.