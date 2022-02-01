محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء الصومال تعزيز التعاون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مع رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلة، تعزيز التعاون الثنائي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي،“بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب الوكالة الرسمية، عن تقديره لموقف الحكومة الفيدرالية الصومالية الذي ”أدان الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية في دولة الإمارات“.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر أمس الإثنين ”اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثيين الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان“.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ أنها على ”أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات“، وأنها تتخذ ”كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات“.

وهذا هو الاعتداء الحوثي الثالث الذي يستهدف الأعيان المدنية في دولة الإمارات وسط تنديد عربي ودولي بهذه الاعتداءات.

ونددت الولايات المتحدة عبر وزارة خارجيتها بالهجوم، حيث قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في تغريدة: ”بينما يزور الرئيس الإسرائيلي دولة الإمارات لمد الجسور، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، يستمر الحوثيون في شن الهجمات التي تهدد المدنيين“.

ووصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الهجمات بأنها استفزازات لا طائل من ورائها، وسيتم التعامل معها لصيانة الأمن والسيادة الوطنيين.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر: ”مصممون على أهدافنا ورؤيتنا الإستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعًا“.

وأضاف: ” لا نرى في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتها المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن أمننا وسيادتنا الوطنية، ومخطئ من يمتحن الإمارات“.

وجاءت الهجمات الحوثية على أبوظبي بعد سلسلة خسائر تعرّض لها المتمردون في أرض المعركة في اليمن على أيدي قوات العمالقة الجنوبية التي دربتها الإمارات.

وشدّد مسؤول إماراتي في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية، على قدرة بلاده على التصدي لأي هجوم، وسعيها إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر.