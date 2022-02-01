الكويت.. حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين بشجرة أسرة الصباح

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) من وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

ويأتي ذلك، بتعميم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه للوزراء، وفق ما أوردته صحيفة ”الراي“ المحلية.

يذكر أن التعميم جاء تنفيذا للأمر الأميري الصادر في مايو/ أيار 2017، باعتماد شجرة أسرة الصباح رسميا لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت، واعتبارها شجرة رسمية ومرجعا للنسب، بحسب الصحيفة.

وتنتسب أسرة آل الصباح إلى الأمير صباح الأول جابر الصباح الذي حكم البلاد في أواسط القرن الثامن عشر بين عامي 1752- 1776.

ويبلغ عدد أفراد عائلة آل الصباح الحاكمة، 3268 فردا من الذكور والإناث وفقا لشجرة أسرة آل الصباح التي اعتمدت رسميا في العام 2018.

وتفرعت عائلة آل الصباح من أولاد صباح الأول وعددهم 5، هم: الشيخ سلمان، والشيخ محمد، والشيخ مبارك، والشيخ مالك، والشيخ عبد الله الأول حاكم الكويت الثاني بعد وفاة والده على الرغم من أنه كان أصغر إخوته.

وانتقلت السلطة بين أبناء عائلة آل الصباح بشكل منتظم على مدى عقود، إلى أن انحسرت الإمارة في ذرية الأمير مبارك الصباح أو مبارك الكبير فقط، وفقا لتعديل دستوري أُقر في العام 1962 ومثلما نصت عليه وثيقة العام 1921 التي صدرت بمبادرة من الأهالي بعد وفاة الحاكم التاسع للكويت الشيخ سالم بن مبارك الذي حكم البلاد من 1917 إلى 1921.

ووفقا للدستور القائم حاليا حُصرت أسماء المرشحين لتولي إمارة الكويت في ذرية الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت، (حكم من 1896 إلى 1915).

وتضمنت ذرية الأمير مبارك الكبير فرعين أساسيين هما: جابر بن مبارك، وسالم بن مبارك، اللذان تداولا الإمارة منذ العام 1915.

ومع ذلك لا ينحصر توارث الإمارة من الناحية القانونية في هذين الفرعين فقط، إذ توجد فروع أخرى لذرية مبارك الكبير، وإن لم يرتقِ أي من أبنائها سدة المنصبين الأعلى في هرم السلطة، حيث إن مبارك الكبير أنجب 8 ذكور، توفي منهم 3 قبل الزواج وبقي 5.